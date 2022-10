Wai­schen­fel­der Burg­mad­la fei­ern 50-jäh­ri­ges Bühnenjubiläum

Die Gesangs­grup­pe „Wai­schen­fel­der Burg­mad­la“ sind weit über die Gren­zen des Wie­sent­städt­chens und des Land­krei­ses Bay­reuth hin bekannt.

Am Sams­tag, den 8. Okto­ber 2022, fei­ern sie nun ihr 50-Jäh­ri­ges Grün­dungs­ju­bi­lä­um im Rah­men einer Rocken­stubn die der Hei­mat- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein abhält. Beginn ist bei frei­em Ein­tritt ab 19 Uhr auf Burg Wai­schen­feld.

Die aus Funk- und Fern­se­hen bekann­te Gesangs­grup­pe, die auch Kul­tur­preis­trä­ger des Land­krei­ses Bay­reuth ist, wur­de 1972 anläss­lich der 650-Jahr­fei­er der Stadt­er­he­bung von Wai­schen­feld gegrün­det. Ihr erstes Lied bei ihrem ersten Auf­tritt hieß „A Stück­la vom Herrgott“.

Die Grün­der­vä­ter waren der Besit­zer der Pul­ver­müh­le Kas­par Bezold – auch genannt „Pul­ver­mül­ler-Kas­par“ – und der Leh­rer Man­fred „Fred­dy“ Fried­rich, die bei­de schon ver­stor­ben sind. Bis zu sei­nem Tod 2009 lei­te­te Fred­dy die Gesangs­grup­pe, die er stets bei ihren Auf­trit­ten mit sei­ner Gitar­re begleitete.

Die Burg­mad­la kön­nen auf unzäh­li­ge und unver­gess­li­che Auf­trit­te in nah und fern sowie im Rund­funk und Fern­se­hen zurück­blicken. 1984 tra­ten sie zum Bei­spiel in der „Weiß­blau­en Musik­pa­ra­de“ in der Hofer Frei­heits­hal­le auf und 2002 in der Fern­seh­sen­dung „Kein schö­ner Land“ mit Gün­ter Wewel. Ihr Dar­bie­tun­gen berei­cher­ten Sän­ger- und Musi­kan­ten­tref­fen, Hei­mat­aben­de, Rocken­stubn, Ver­eins­ju­bi­lä­en und Fami­li­en­fei­ern. Vie­le der Auf­nah­men wur­den mehr­fach in den Medi­en aus­ge­strahlt und auf Radio Main­wel­le sind ihre Lie­der noch regel­mä­ßig zu hören.

Beson­ders stolz sind die Burg­mad­la dar­auf, dass sie im Jahr 1983 mit dem damals erst­mals sepa­rat zum Kul­tur­preis ver­lie­he­nen För­der­preis des Land­krei­ses Bay­reuth aus­ge­zeich­net wur­den. Der dama­li­ge Land­rat Klaus Gün­ter Die­tel zähl­te sie wäh­rend sei­ner Lau­da­tio schon zu den gewür­fel­ten Fran­ken. Das Haupt­ziel der Frau­en­sing­grup­pe war und ist die Pfle­ge frän­ki­scher Art und Mund­art mit Tracht und Lied. Dabei ste­hen meist lusti­ge und fre­che Ver­se im Vor­der­grund, die oft selbst gedich­tet wur­den. Aber auch besinn­li­che, geist­li­che und weih­nacht­li­che Lie­der ste­hen auf dem Pro­gramm. Das Reper­toire besteht aus über­wie­gend lusti­gen und frän­ki­schen Lie­dern, teil­wei­se über­lie­fert, aber auch neu geschrieben.

Bei den Advents- und Weih­nacht­kon­zer­ten kom­men auch inter­na­tio­na­le Lie­der zu Gehör. Der plötz­li­che Tod des musi­ka­li­schen Lei­ters Man­fred Fried­rich hat­te die Burg­mad­la stark mit­ge­nom­men. Sie stan­den fast vor dem Aus. Erst nach einem Jahr hat­ten sie die Freu­de am Sin­gen wie­der­ge­fun­den. Auch in den Jah­ren davor gab es Umbrü­che und Unter­bre­chun­gen. Eini­ge der Sän­ge­rin­nen haben gehei­ra­tet, Fami­li­en gegrün­det, sind weg­ge­zo­gen, haben jedoch immer wie­der zusammengefunden.

Wenn auch in ver­än­der­ter Beset­zung. Die mei­sten der „alten“ Burg­mad­la sind ande­re Wege gegan­gen, aber vier Sän­ge­rin­nen der ersten Genera­ti­on sind auch heu­te noch dabei. Clau­dia Leib­in­ger, Kor­ne­lia Wick­les, Maria Eckert-Rosen­berg und Ursu­la Bohn. Michae­la Bren­del und Gabi Steng­lein am Akkor­de­on kamen erst spä­ter dazu, gehö­ren aber sei vie­len Jah­ren zur festen Stamm­be­set­zung. Seit 2011 betreut Uli Kel­ler die Pro­ben musi­ka­lisch und berei­tet das ein oder ande­re Lied gesangs­tech­nisch vor.

„Es ist uns immer eine gro­ße Freu­de, wenn wir unse­re Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer zum Lachen brin­gen und sie dabei – wenn auch nur für einen klei­nen Augen­blick – die Sor­gen des All­tags ver­ges­sen las­sen kön­nen“, sagen die Burgmadla.

Info:

Beim 50-jäh­ri­gen Büh­nen­ju­bi­lä­um am Sams­tag, 8. Okto­ber 2022 im Rah­men der Rock­n­stubn wir­ken auch die Musik­grup­pe Dadara, die Män­ner­ge­sangs­grup­pe Bel­can­to Voca­le und der Peg­nit­zer Mund­art­dich­ter Wal­ter Tau­send­pfund mit. Erwar­tet wer­den auch wei­te­re ein­hei­mi­sche Künst­ler. Jeder kann auch spon­tan sein eige­nes Musik­in­stru­ment oder sein Strick­zeug mitbringen.