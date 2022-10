Film­klas­si­ker in der Stephanskirche

Der Ele­fan­ten­mensch von David Lynch

Unter den der­zeit leben­den Fil­me­ma­chern gilt David Lynch (geb. 1946) als einer der bedeu­tend­sten und oft auch unge­wöhn­lich­sten. „Der Ele­fan­ten­mensch“ war sein zwei­ter abend­fül­len­der Spiel­film; er ist sein zugäng­lich­ster und mensch­lich bewe­gend­ster gewor­den. Aus­ge­hend von einem rea­len Fall aus den 1880-er Jah­ren erzählt der Film die Geschich­te von John Merrick, der durch eine sel­te­ne Krank­heit ent­stellt und behin­dert ist. Ein eng­li­scher Arzt befreit ihn davon, als Jahr­marktsat­trak­ti­on aus­ge­beu­tet zu wer­den. Lang­sam weicht die Fas­zi­na­ti­on der bri­ti­schen Gesell­schaft für das Abnor­ma­le an John Merrick der Erkennt­nis, dass es sich bei die­sem „Ele­fan­ten­men­schen“ um eine Per­son mit guter See­le, Kunst­ver­stand und Reli­gio­si­tät han­delt, der sich kaum etwas sehn­li­cher wünscht, als mensch­li­che Aner­ken­nung und Lie­be zu fin­den – und die­se dann auch erfährt.

Lynchs Vor­lie­be für das Gro­tes­ke fin­det hier ihren Aus­druck in ein­drucks­vol­len Schwarz­weiß­bil­dern und, viel mehr noch, in einer hoch­emo­tio­na­len Geschich­te, die davon han­delt, dass sich hin­ter einem vom „Nor­ma­len“ abwei­chen­den Aus­se­hen ein über­ra­schend gro­ßes Aus­maß an mensch­li­cher Güte und Schön­heit ver­ber­gen kann. Sein „Ele­fan­ten­mensch“ ist ein Film, der mit Bil­dern arbei­tet, um die­se gleich­zei­tig zu hin­ter­fra­gen und über sie hin­aus­zu­ge­lan­gen zu einer inne­ren Wahrheit.

Der Ele­fan­ten­mensch

USA 1980; Regie: David Lynch

Ste­phans­kir­che

Sa, 8. Okto­ber, 19.30 Uhr

Je nach Auf­füh­rungs­be­din­gun­gen kann auch eine wei­te­re Vor­stel­lung am Frei­tag, 7. Okto­ber 2022, mög­lich werden.

Kar­ten an der Abend­kas­se: Ein­tritt 9 €, ermä­ßigt 7 €

Mit einer Ein­füh­rung von Pfr. Dr. Hans-Hel­muth Schneider

Evang.-Luth. Kir­chen­ge­mein­de St. Ste­phan in Zusam­men­ar­beit mit dem Ode­on-/Licht­spiel­ki­no