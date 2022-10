Spit­zen­lei­stung – Live gestreamt !

Am Frei­tag, 30. Sep­tem­ber 2022, fand in der NOBDV Kreis­li­ga die Begeg­nung zwi­schen den TSV Hirschaid „Steel Deers 1“ vs. SC Kreuz Bay­reuth 2 statt.

End­lich – als letz­tes unse­rer Teams star­te­te Team 1 in die neue Sai­son. Nach dem Auf­stieg stand hier die sport­li­che Posi­ti­ons­be­stim­mung im Vor­der­grund. In Abwe­sen­heit des erkrank­ten TC Sie­der führ­te TC 2 – Ste­phan – das Team mit unse­ren zwei „Neu­en“ Roland aka Hasy und Peter aka Robu­sto sowie mit Dirk ins erste Match. Mit dem Vor­jah­res­er­sten SC Kreuz Bay­reuth 2 gabs hier gleich mal eine rich­tig dicke Aufgabe.

Und das Match star­te­te, wie man es erwar­ten durf­te, mit tüch­tig High­lights: Hasy im ersten Match mit 2 x 180, High­finsh 104, Low Dart 18. Fazit: Top. Bis zum aus­ge­gli­che­nen 4:4 vor den Dop­peln pack­ten Dirk, Robu­sto und Hasy noch­mal Punk­te mit aufs Scoreboard. Mit den 2 Sie­gen in den Dop­peln bogen unse­re Jungs dann letzt­lich aber ver­dient auf die Sie­ger­stra­ße ab.

Sie­ge von Hasy und Ste­phan in den wei­te­ren Ein­zeln, sowie von Robu­sto – mit 180 – mach­ten den Gesamt­sieg 11:7 bei 40:30 Legs fest.

Ein super Ein­stand und – wie immer wenn es gegen Bay­reuth geht – ein sehr fai­rer und schö­ner Dart­sport Abend. Dan­ke hier an unse­re Gäste. Unter­stützt wur­den unse­re Jungs noch von Sil­via, Dou­b­leU und Jim­my, die sich um die Orga­ni­sa­ti­on des Abends küm­mer­ten und somit die super Atmo­sphä­re ermöglichten.

Es gab aber noch eine wei­te­re Pre­miè­re bei die­sem Match: Zum ersten Mal stream­ten die Stee­lies unter Lei­tung von Sir Hani und Dani­el über unse­ren eige­nen You­tube Kanal und unse­re Home­page „Steelde​ers​.de“ das gesam­te Match inklu­si­ve Live Coun­ter für Fans und Freun­de. Unse­re IT-Boys ermög­lich­ten hier eine super Qua­li­tät ohne Aus­fäl­le in Zusam­men­ar­beit mit der 2K-Dartsoftware.

In Zukunft wer­den wir die­ses Ange­bot für unse­re Fans wei­ter aus­bau­en – stay tuned.

Wei­ter geht´s es am Frei­tag, 7. Okto­ber 2022, wenn Team 3 den DSV Peg­nitz in der „Bub­ble“ begrüßt.