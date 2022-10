Staf­fel­stabüber­ga­be bei REGIOMED

„Wir hin­ter­las­sen ein groß­ar­ti­ges Team und sind stolz auf die 5.200 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mitarbeitern“

Mit einer sym­bo­li­schen Staf­fel­stabüber­ga­be haben sich die bei­den schei­den­den Geschäfts­füh­rer von den eng­sten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern sowie ihrem Nach­fol­ger verabschiedet.

Wäh­rend einer klei­nen Fei­er­stun­de in der Zen­tral­ver­wal­tung in Coburg wur­de ein wenig weh­mü­tig zurück­ge­blickt: „Die Jah­re bei REGIO­MED waren schön, aber auch sehr inten­siv – doch das waren sie wohl für uns alle“ fass­te Alex­an­der Schmidt­ke in sei­ner „wohl letz­ten Rede für REGIOMD“ die Situa­ti­on der letz­ten Jah­re zusam­men. Sei­ne Amts­zeit war geprägt von Sanie­rungs­plä­nen und Restruk­tu­rie­run­gen – anders als er es bei sei­ner Zusa­ge erwar­tet hat – nach­dem kurz nach sei­ner Beru­fung das Mil­lio­nen­de­fi­zit in Höhe von 25 Mio. EUR des Ver­bun­des bekannt wur­de. „Es waren und sind extrem ver­rück­te Zei­ten, erst ein unglaub­li­ches Defi­zit, Insol­venz­sor­gen, Coro­na-Kri­se, typi­sche eige­ne Pro­ble­me der Gesund­heits­bran­che und jetzt noch eine Ener­gie­kri­se sowie eine schwie­ri­ge welt­po­li­ti­sche Lage“, so Alex­an­der Schmidt­ke. „Wir muss­ten vie­le schwie­ri­ge und har­te Ent­schei­dun­gen tref­fen, die nicht allen Betei­lig­ten geschmeckt haben, aber sie waren drin­gend not­wen­dig um REGIO­MED in kom­mu­na­ler Trä­ger­schaft zukunfts­fä­hig zu machen. Ich hin­ter­las­se ein groß­ar­ti­ges Team und es sind in den letz­ten Jah­ren vie­le enge und auch freund­schaft­li­che Ver­bin­dun­gen ent­stan­den, die auch wei­ter­hin Bestand haben wer­den. Jetzt ist ein guter Zeit­punkt, die Füh­rung in neue Hän­de zu geben“, so der schei­den­de Haupt­ge­schäfts­füh­rer. „Und Micha­el Musick ist der rich­ti­ge Mann am rich­ti­gen Platz“ ist Schmidt­ke überzeugt.

Auch Robert Wie­land ver­bin­det mit den Jah­ren in Coburg viel Arbeit aber eben­so vie­le posi­ti­ve Erin­ne­run­gen, gera­de auch im Hin­blick auf die Beschäf­tig­ten. „Es war mir eine Ehre für und mit Ihnen und allen Mit­ar­bei­ten­den im Ver­bund sowie für die Men­schen der Regi­on an der Gesund­heits­ver­sor­gung von mor­gen mit­wir­ken zu dür­fen.“ Rück­blickend wur­den die Mei­len­stei­ne der letz­ten vier Jah­re kurz erläu­tert. Neben der Erstel­lung einer zukunfts­be­zo­ge­nen Medi­zin­stra­te­gie sowie der Kon­so­li­die­rung der Kon­zern­fi­nan­zen waren es vor allem die Her­aus­for­de­run­gen der Coro­na-Pan­de­mie, die das Wir­ken der Ver­ant­wort­li­chen des Ver­bun­des wäh­rend der letz­ten Jah­re bestimmt haben.

Als Über­ra­schung gab es für die bei­den Geschäfts­füh­rer einen musi­ka­li­schen Gruß sowie T‑Shirts, die sie an die Zeit in der Regi­on erin­nern sollen.

Micha­el Musick erhielt als Nach­fol­ger von Schmidt­ke und Wie­land den sym­bo­li­schen Staf­fel­stab, sowie den Schlüs­sel zur Zen­tral­ver­wal­tung. Musick unter­strich in sei­ner Rede die enge Ver­bun­den­heit mit sei­nen bei­den schei­den­den Kol­le­gen. „Wir wer­den als Geschäfts­füh­rer ver­schie­de­ner Ein­rich­tun­gen im Gesund­heits­we­sen auch wei­ter­hin in Ver­bin­dung blei­ben, denn die gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen, denen sich die Kli­ni­ken in Deutsch­land stel­len müs­sen, sind über­all gleich.“ Die­sen Her­aus­for­de­run­gen will er sich nun zusam­men mit den rund 5.200 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern im regio­na­len Ver­bund stel­len. Sein größ­ter Wunsch dabei und sein Cre­do für die Zukunft bei REGIO­MED: “Die Zeit der Sanie­rung war und ist kräf­te­zeh­rend, den­noch müs­sen wir nun wie­der ein Stück mehr zusam­men­rücken. Nur wenn wir wie­der in die glei­che Rich­tung Rudern wer­den wir nach­hal­tig erfolg­reich sein kön­nen.“ Wäh­rend Musick den Weg bei REGIO­MED wei­ter beglei­ten wird, zieht es Alex­an­der Schmidt­ke als Allein­ge­schäfts­füh­rer zum Kli­nik­ver­bund Süd­west nach Baden-Würt­tem­berg und Robert Wie­land als Allein­vor­stand zu den Kreis­kli­ni­ken nach Günzburg.