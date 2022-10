Heiz­pilz, Hei­ter­keit und himm­li­sche Oldtimer

Einen ful­mi­nan­ten Sai­son­ab­schluss fei­er­ten ca. 50 Old­ti­mer bei wech­sel­haf­tem Wet­ter mit Ihren Besit­zern am 24. Sep­tem­ber 2022 bei der Old­ti­mer­aus­fahrt 2. Mönchs­wald-Clas­sics, ver­an­stal­tet von Noris-Clas­sic-Cars (NCC).

Gestar­tet wur­de um 09:45 im idyl­li­schen Dörf­chen Mit­te­le­schen­bach, wo histo­ri­sche Fahr­zeu­ge im Minu­ten­takt auf die knapp 170 km lan­ge Rou­te star­te­ten. Zuvor wur­de in aller Ruhe am Buf­fet gefrüh­stückt und jeder der Old­ti­mer erhielt einen tech­ni­schen Schnell­check, wel­chen die KüS Prüf­or­ga­ni­sa­ti­on Jan­da & Dor­rer durch­führ­te. Hier­bei erhiel­ten die Teil­neh­mer neben fach­män­ni­schen Tipps und Hin­wei­sen zum jewei­li­gen Fahr­zeug auch einen klei­nen „CHECK-Auf­kle­ber“ für die Windschutzscheibe.

War bei der Früh­stücks­run­de auf dem Rat­haus­platz in Mit­te­le­schen­bach noch der Heiz­pilz für die Gemüt­lich­keit im Zelt ver­ant­wort­lich, so wur­den bei der Mit­tags­pau­se in Döckin­gen im Gegen­satz zum letz­ten Jahr, dies­mal drin­nen die Tische gedeckt. Nur der Grill war auf der Dach­ter­ras­se auf­ge­baut und die flei­ßi­gen Gril­ler reich­ten Ente, Roast­beef und Lachs­fi­let nach und nach an die Teil­neh­mer in die trocke­nen Innen­räu­me, wo mit aller­lei Bei­la­gen auf hohem geschmack­li­chen Niveau aus­gie­big geschlemmt wer­den konnte.

Nach­mit­tags, bei der Rück­kehr in Mit­te­le­schen­bach, waren sämt­li­che Früh­stücks­uten­si­li­en längst ver­staut, sodass nun ein Kuchen­buf­fet mit ver­schie­den­sten Kuchen und frän­ki­schen Spe­zia­li­tä­ten wie Rosen­küch­le nach Groß­mutters Rezep­ten auf die Old­tim­erfah­rer warteten.

Bei der Rück­kehr am Park­platz erhielt jeder Teil­neh­mer ein Samm­ler­mo­dell­au­to, als Gast­ge­schenk – dies wird auch zukünf­tig mit jähr­lich wech­seln­dem Modell der Fall sein. Gefah­ren wird die Strecke stets mit einem in Anleh­nung an die Stra­ßen­be­schil­de­rung gestal­te­ten Road­book. Wei­ter­hin gab es an der Strecke vor­mit­tags, sowie nach­mit­tags zwei klei­ne Pau­sen, bei denen sich die Teil­neh­mer kurz die Bei­ne ver­tre­ten konnten.

Die Reso­nanz war, nach Aus­wer­tung der Feed­back-Bögen, wel­che der Ver­an­stal­ter NCC bei jeder Aus­fahrt an die Teil­neh­mer aus­gibt, wie­der voll­ends zufrie­den­stel­lend. Augen­schein­lich war der Groß­teil der Teil­neh­mer am Abend glück­lich, satt und zufrie­den, wonach das Team von NCC zwar voll­kom­men erle­digt aber auch über­aus glück­lich war.

Der Ter­min für das näch­ste Jahr steht mit Sams­tag, 30. Sep­tem­ber 2023 auch bereits fest. Ein rie­si­ger Dank geht raus an die Gemein­de Mit­te­le­schen­bach, alle Spon­so­ren, Hel­fer, Gril­ler, Bäcker und son­sti­ge Betei­lig­te, ohne die dies alles nie­mals mög­lich wäre.