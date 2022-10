Vom Roll­schuh­mu­si­cal bis zu erblü­hen­den Baumscheiben

Grü­ne freu­en sich über zwei­tes Erfolgs­jahr der städ­ti­schen Unter­stüt­zungs­fonds und 61 geför­der­te Bürger:innen-Projekte

Ins­ge­samt 61 Pro­jek­te aus der Zivil­ge­sell­schaft wer­den von der Stadt Geld für ihre Umset­zung erhal­ten. Der Stadt­rat hat in gro­ßer Über­ein­stim­mung die Gel­der aus den drei Unter­stüt­zungs­fonds Bildung/​Kultur, Zusammenhalt/​Soziales und Mobilität/​Klima bewil­ligt – jeweils 75.000 Euro. Der vier­te Fonds (Nach­hal­ti­ge Wirt­schaft) wird dem­nächst ver­ge­ben. Dar­über freu­en sich beson­ders die Bam­ber­ger Grü­nen, die vor zwei Jah­ren zur Abmil­de­rung der Coro­na-Fol­gen Ideen­ge­ber für die Unter­stüt­zungs­fonds waren. Im Haus­halt 2021 wur­den sie erst­mals ein­ge­stellt. „Das war ein Erfolg, an den wir in die­sem Jahr anknüp­fen konn­ten“, sagt Stadt­rat Michi Schmitt von Grü­nes Bam­berg und hebt die Beson­der­heit die­ser Maß­nah­me her­vor: „Damit wird zivil­ge­sell­schaft­li­ches Enga­ge­ment unmit­tel­bar gestärkt. Die guten Initia­ti­ven von Bürger:innen und Ver­bän­den spie­geln sich direkt im städ­ti­schen Haus­halt wie­der. Das ist Mit­mach­stadt pur!“

Und die Liste der geför­der­ten Pro­jek­te liest sich tat­säch­lich so viel­fäl­tig wie auch die Bam­ber­ger Bür­ger­schaft ist:

24 Pro­jek­te erhal­ten aus dem Fonds „Zusam­men­halt“ Zuschüs­se. Etwa der Roll­stuhl­sport von gool­kids e.V., ein Roll­schuh­mu­si­cal des ERSC Bam­berg e.V oder ein Was­ser­spiel­ge­rät für den Schwimm­ver­ein. Die „Offe­ne Werk­satt“ kann mobi­le Sitz­ge­le­gen­hei­ten bau­en, und der Senio­ren­bei­rat sei­ne Kam­pa­gne „Bam­berg nimmt Rück­sicht“ star­ten, für ein ver­ständ­nis­vol­le­res Mit­ein­an­der im Ver­kehr. Der kul­tur­po­li­ti­sche Grü­nen-Spre­cher Michi Schmitt freut sich beson­ders über Pro­jekt­mit­tel für meh­re­re freie Thea­ter­grup­pen: Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel, Wild­wuchs­thea­ter, Cha­peau Claque und ArtEast Theater.

Der Fond Klima/​Mobilität finan­ziert bei­spiels­wei­se eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge und eine Bio­toi­let­te bei der Bie­nen-Info­wa­be auf der ERBA-Insel, einen neu­en Offe­nen Bücher­schrank in einen noch unbe­stück­ten Bam­ber­ger Stadt­teil und einen Fahr­rad­schup­pen des Cari­tas-Stad­teil­bü­ros Süd-West. Er ermög­licht außer­dem die Fort­set­zung des Baum­schei­ben-Pro­jekts des Bund Natur­schutz, so dass künf­tig immer mehr klei­ne Inseln rund um Stra­ßen­bäu­me erblü­hen kön­nen. Ins­ge­samt wer­den hier 20 Pro­jek­te gefördert.

Ein Pilot­pro­jekt „Fuß­ball in der Schu­le“ gehört eben­so zu den 17 För­de­run­gen aus dem Unter­stüt­zungs­fonds Bildung/​Kultur wie die Freak City Kin­der­olym­pia­de und zwei Groß­schach­fel­der auf den Pau­sen­hö­fen von Dom­schu­le und im Schul­haus Wil­den­sorg. Das Pro­gramm „Eltern ver­ste­hen Schu­le und Schu­le ver­steht Eltern“ soll die Inte­gra­ti­on von Kin­dern aus zuge­wan­der­ten bzw. geflüch­te­ten Fami­li­en erleichtern.

Grü­nen-Stadt­rat Andre­as Eichen­se­her for­mu­liert des­halb eine posi­ti­ve Bilanz: „Wir kön­nen stolz sein auf eine Stadt, die sich mit so gro­ßer Lei­den­schaft ein­bringt und Pro­jek­te umset­zen möch­te. Es ist uns ein Her­zens­an­lie­gen, die­se gute Ideen durch die Aus­stat­tung mit Gel­dern zu verwirklichen.“