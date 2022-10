Gefähr­li­che Punk­te auf dem Schul­weg entschärfen

Die Schu­le hat begon­nen. Eltern von schul­pflich­ti­gen Kin­dern ach­ten im beson­de­ren Maß dar­auf, ob ihre Kin­der auf einem siche­ren Schul­weg zur Schu­le kom­men kön­nen. An die CSU/­BA-Stadt­rats­frak­ti­on sind jetzt Eltern mit der Bit­te her­an­ge­tre­ten, an bestimm­ten Stel­len die Ver­kehrs­si­cher­heit für Schul­kin­der zu ver­bes­sern. Beson­ders im Fokus ste­hen die Bus­hal­te­stel­le vor dem Kli­ni­kum und die Kapu­zi­ner­stra­ße mit der Ein­fahrt zum Hin­te­ren Gra­ben – was den Schul­weg zur Marin-Grund­schu­le betrifft. Die Frak­ti­on hat umge­hend einen ent­spre­chen­den Antrag an die Stadt­ver­wal­tung gestellt.

Vor­sit­zen­der Peter Nel­ler begrün­de­te das rasche Han­deln sei­ner Frak­ti­on damit, dass man die Sor­gen von Eltern um ihre Kin­der sehr ernst nehme.

Die Situa­ti­on an bei­den genann­ten Orten fal­le beson­ders zu Zei­ten der Schul­we­ge ins Auge. Für den ehem. Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Lan­ge macht sich die Kri­tik an der Bus­hal­te­stel­le am Kli­ni­kum dar­an fest, dass „der Fahr­rad­weg zwi­schen dem Geh­weg und dem Ein­stieg in den Bus geführt wird“. Dadurch sei die Flä­che , auf der die Kin­der auf den Schul­bus war­ten, sehr eng.

Stadt­rä­tin Ursu­la Red­ler nann­te die Bar­rie­ren und die auf den Stra­ßen­be­lag auf­ge­mal­te Wege­füh­rung „ein Cha­os, das beson­ders bei jün­ge­ren Kin­dern für Ver­wir­rung sor­gen kann“.

Die Mit­un­ter­zeich­ner des CSU/­BA-Antrags, Anne Rudel, You Xie und Ger­hard Seitz ver­lan­gen von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, umge­hend für eine – zunächst pro­vi­so­ri­sche – Ver­bes­se­rung an den kri­ti­sier­ten Stel­len zu sor­gen. Die Ver­wal­tung soll sodann eine kon­zep­tio­nel­le Lösung erar­bei­ten, wie die Ver­kehrs­si­cher­heit gera­de für Schü­le­rin­nen und Schü­ler nach­hal­tig ver­bes­sert wer­den kann. Man erwar­te zudem einen Bericht im zustän­di­gen Mobilitätssenat.