Seit dem Jahr 2020 steht auf dem Gebiet der inter­kom­mu­na­len Alli­anz (ILE) Rund um die Neu­bürg – Frän­ki­sche Schweiz ein jähr­li­ches Regio­nal­bud­get in Höhe von 100.000 € zur eigen­ver­ant­wort­li­chen För­de­rung von Klein­pro­jek­ten zur Ver­fü­gung. 24 ver­schie­de­ne Pro­jek­te konn­ten die­ses Jahr vom Ent­schei­dungs­gre­mi­um aus­ge­wählt werden.

Gegen­stand eines Klein­pro­jek­tes der Gemein­de Gesees war in die­sem Jahr, einen kosten­lo­sen, tages­zeit­un­ab­hän­gi­gen und öffent­lich zugäng­li­chen Fit­ness Par­cours anzu­le­gen, der sowohl für indi­vi­du­el­le Sport­ein­hei­ten als auch zum gemein­sa­men Bewe­gen geeig­net ist.

Für eine Gesamt­sum­me von ins­ge­samt 19.200 € plus Eigen­lei­stun­gen des Bau­ho­fes, wur­den am Sport­platz­ge­län­de des SV Gesees eine Rei­he von Fit­ness-Gerä­ten sowie eine Tisch­ten­nis­plat­te und ein Bas­ket­ball­korb instal­liert. Bür­ger und Besu­cher der Gemein­de kön­nen die­se eben­so nut­zen, wie der angren­zen­de Sport­ver­ein die Gerä­te in das Trai­nings­pro­gramm inte­grie­ren kann. Für die Maß­nah­me erhält die Gemein­de Gesees eine För­de­rung in Höhe von rund 9.500 € aus dem Regionalbudget.

Der Pro­jekt­ab­schluss fand am Frei­tag, den 30.09.22, um 9.00 Uhr in Gesees statt. Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann, in sei­ner Funk­ti­on als 1. Vor­sit­zen­der der ILE, stell­te das Pro­jekt gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Harald Feul­ner, im Bei­sein des 2. Bür­ger­mei­sters Claus Hof­mann und wei­te­ren Gemein­de­rats­mit­glie­dern vor.

Die Betei­lig­ten lie­ßen es sich nicht neh­men, die Gerä­te anschlie­ßend selbst aus­zu­pro­bie­ren und gemein­sam eine kur­ze Sport­ein­heit zu absolvieren.

Auch im kom­men­den Jahr wird es vor­aus­sicht­lich wie­der ein Regio­nal­bud­get Rund um die Neu­bürg geben. Wei­te­re Pro­jekt­vor­stel­lun­gen aus den Mit­glieds­ge­mein­den fin­den Sie unter https://​neu​bue​rg​-fra​en​ki​sche​-schweiz​.de/​u​n​s​e​r​e​_​p​r​o​j​e​k​t​e​/​r​e​g​i​o​n​a​l​b​u​d​g​et/