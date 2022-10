Am Frei­tag und Sams­tag steht die Kar­tof­fel im Mit­tel­punkt der Märkte.

Der Gemü­se- und Obst­markt am 7. Okto­ber 2022 und der Wochen­markt am 8. Okto­ber 2022 wer­den zusätz­lich zum gro­ßen Kar­tof­fel­markt. Auf dem Markt erfah­ren die Besucher*innen alles, was sie schon immer über die Knol­le wis­sen wollten.

Landwirt*innen aus der Regi­on zei­gen mit Trak­to­ren und wei­te­ren Maschi­nen, wie die Kar­tof­fel aus dem Boden auf den Markt kommt. Es wer­den auch die unter­schied­lich­sten Kar­tof­fel­sor­ten vor­ge­stellt. Neue Rezept­ideen kom­bi­nie­ren die Knol­len zum Bei­spiel mit Nudeln.

Dane­ben war­tet das übli­che reich­hal­ti­ge Ange­bot des Gemü­se- und Obst­mark­tes am Frei­tag und des Wochen­mark­tes am Sams­tag. Die Markthändler*innen freu­en sich auf vie­le Besucher*innen!