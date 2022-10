Eber­mann­stadt spielt wie­der – Spie­len Sie mit!

Die 7. Auf­la­ge des gro­ßen Akti­ons­ta­ges „Eber­mann­stadt spielt“ fin­det am Sams­tag, 8. Okto­ber 2022 in der Stadt­hal­le Eber­mann­stadt statt. Dort erwar­tet die Besu­cher dank der vie­len Akti­ven und Spon­so­ren in der Zeit zwi­schen 13 und 19 Uhr ein bun­tes Pro­gramm bei frei­em Ein­tritt. Die Bür­ger­mei­ste­rin spricht ihr Gruß­wort gegen 15 Uhr.

Wei­te­re Infos zum Pro­gramm gibt es als pdf zum Down­load hier sowie unter https://​www​.ebs​-spielt​.de/