Info-Mobil zur End­la­ger­su­che kommt nach Bamberg

Wie läuft die Suche nach einem End­la­ger für hoch­ra­dio­ak­ti­ve Abfäl­le ab? Die­se Fra­ge beant­wor­tet eine Aus­stel­lung des Bun­des­am­tes für die Sicher­heit der nuklea­ren Ent­sor­gung (BASE). Im Rah­men einer deutsch­land­wei­ten Tour macht das Info-Mobil des BASE von Don­ners­tag, 6. bis Frei­tag, 7. Okto­ber Sta­ti­on in Bamberg.

In den kom­men­den Jah­ren soll für die hoch­ra­dio­ak­ti­ven Abfäl­le ein dau­er­haft siche­res End­la­ger in tie­fen geo­lo­gi­schen Schich­ten gefun­den wer­den. Die Aus­stel­lung ver­mit­telt einen schnel­len Über­blick über das Such­ver­fah­ren und wie sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dar­an betei­li­gen kön­nen. Vor Ort kön­nen indi­vi­du­el­le Fra­gen beant­wor­tet und ver­schie­de­ne Aspek­te rund um das The­ma End­la­ge­rung dis­ku­tiert werden.

Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind ein­ge­la­den, sich mit­hil­fe von Expo­na­ten, Fil­men und digi­ta­len Inhal­ten über die­ses wich­ti­ge Umwelt­pro­jekt zu informieren.

Die Aus­stel­lung ist am Don­ners­tag, 6. und Frei­tag, 7. Okto­ber 2022 in Bam­berg auf dem Maxi­mi­li­ans­platz (Max­platz) zu sehen. Öff­nungs­zei­ten: am 6. Okto­ber von 12 Uhr bis 19 Uhr und am 7. Okto­ber von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Online-Infor­ma­tio­nen

Wer kei­ne Zeit hat, das Info-Mobil per­sön­lich zu besu­chen, der kann die Aus­stel­lung auch vir­tu­ell besich­ti­gen (www​.base​.bund​.de/​v​i​r​t​u​e​l​l​e​-​e​n​d​l​a​g​e​r​a​u​s​s​t​e​l​l​ung).

Zudem infor­miert das BASE mit einer digi­ta­len Info­ver­an­stal­tung über die End­la­ger­su­che, das näch­ste Mal am Mitt­woch, 5. Okto­ber 2022. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.end​la​ger​su​che​-info​platt​form​.de/​i​n​f​o​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​ung. Die Ver­an­stal­tung fin­det jeweils am ersten Mitt­woch eines Monats als Video­kon­fe­renz statt.

Sie rich­tet sich ins­be­son­de­re an Einsteiger:innen, die sich auf den aktu­el­len Stand zum Such­ver­fah­ren brin­gen möch­ten, und bie­tet eine gute Grund­la­ge für die Betei­li­gung an wei­te­ren Formaten.

Das Such­ver­fah­ren

Alle deut­schen Bun­des­län­der und Regio­nen wer­den in die Suche nach dem Stand­ort, der die best­mög­li­che Sicher­heit für die dau­er­haf­te Lage­rung ins­be­son­de­re der hoch­ra­dio­ak­ti­ven Abfäl­le bie­tet, einbezogen.

Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen den Aus­wahl­pro­zess mit­ge­stal­ten und auf ver­schie­de­nen Ebe­nen Ein­fluss neh­men. Wel­che Gebie­te wei­ter erkun­det wer­den sol­len und wo das End­la­ger gebaut wird, ent­schei­den die gewähl­ten Volksvertreter:innen des Bun­des­tags per Gesetz.

Die Akteu­re

Das BASE führt die Auf­sicht bei der Suche nach dem End­la­ger und betei­ligt die Öffent­lich­keit. Es infor­miert über das Ver­fah­ren, orga­ni­siert die gesetz­lich fest­ge­leg­ten Kon­fe­ren­zen und bie­tet infor­mel­le Betei­li­gungs- und Dia­log­an­ge­bo­te an.

Die Bun­des­ge­sell­schaft für End­la­ge­rung mbH ist mit der geo­lo­gi­schen Daten­aus­wer­tung beauf­tragt. Sie hat­te Ende Sep­tem­ber 2020 den Zwi­schen­be­richt Teil­ge­bie­te ver­öf­fent­licht, in dem rund 50 Pro­zent der Bun­des­re­pu­blik wei­ter als soge­nann­te Teil­ge­bie­te – Gebie­te, die grund­sätz­lich geo­lo­gisch geeig­net erschei­nen – aus­ge­wie­sen wor­den waren.