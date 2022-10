vfm ehrt Micha­el Ott für 25 Jah­re Treue

Einen beson­de­ren Grund zu fei­ern hat­te Micha­el Ott in der vfm-Zen­tra­le. Der gebür­ti­ge Ober­fran­ke ist seit 1997 an Bord der Mak­ler­schmie­de in Peg­nitz. Zu sei­nem 25-jäh­ri­gen Jubi­lä­um gra­tu­lier­ten ihm die Geschäfts­füh­rer Klaus Lie­big und Robert Schmidt im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de vor der ver­sam­mel­ten vfm-Mann­schaft. Letz­te­re ist inzwi­schen über 80 Mit­ar­bei­ter stark. Zu Micha­el Otts Anfangs­zei­ten waren es nur sechs Kol­le­gen, die ihn zu sei­nem Ein­stand begrüßten.

Als zwei­ter Aus­zu­bil­den­der in der Histo­rie ent­wickel­te Micha­el Ott die vfm-Grup­pe von der Pike auf mit. Damals noch in sei­nen Lehr­jah­ren, ist er inzwi­schen Part­ner­ma­na­ger und ver­ant­wort­lich für die Anbin­dung von zahl­rei­chen Koope­ra­ti­ons­part­nern. „Micha­el ist ein Vor­bild für Loya­li­tät und ein Teil unse­rer Geschich­te und Zukunft“, so Geschäfts­füh­rer Klaus Lie­big, „enga­giert küm­mert er sich um unse­re Koope­ra­ti­ons­part­ner, die ihn alle­samt sehr schät­zen.“ Sei­ne Auf­ga­ben bei vfm machen Micha­el Ott bis heu­te viel Freu­de: „Ich bin dank­bar für die­ses Vier­tel­jahr­hun­dert. vfm ist nicht irgend­ein Arbeit­ge­ber, son­dern ein Stück Fami­lie. Mit­ge­stal­ten war mir immer wich­tig und das ist hier pro­blem­los mög­lich“, zeig­te sich der Jubi­lar gerührt von den vie­len Glückwünschen.