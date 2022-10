JU ent­täuscht über feh­len­den Mut zum Kli­ma­schutz bei der Herzo-Ampel

State­ment der Stadt­rats­frak­ti­on der Jun­gen Uni­on Her­zo­gen­au­rach zur Ent­schei­dung des Umwelt­aus­schus­ses der

Stadt Her­zo­gen­au­rach im Sep­tem­ber 2022

Die JU zeigt sich ent­täuscht anläss­lich der Abstim­mung im Umwelt­aus­schuss zu ihrem Antrag aus dem Febru­ar, mehr Pho­to­vol­ta­ik­flä­chen in der Her­zo­gen­au­ra­cher Alt­stadt zuzu­las­sen. Mit gleich vier Alter­na­ti­ven hat­te die JU-Frak­ti­on im Stadt­rat Wege auf­ge­zeigt, die bestehen­de strik­te Rege­lung in der Her­zo­gen­au­ra­cher Alt­stadt­sat­zung zu erleich­tern. Kei­ne Alter­na­ti­ve fand eine Mehr­heit, selbst bei den Grü­nen konn­te sich nur ein Stadt­rat zur Ja-Stim­me durchringen.

Zur Zeit sind in Her­zo­gen­aurachs Alt­stadt Pho­to­vol­ta­ik­mo­du­le grund­sätz­lich unzu­läs­sig, soweit die­se vom öffent­li­chen Raum aus ein­seh­bar sind. Mit der Ände­rung des baye­ri­schen Denk­mal­schutz­ge­set­zes wird auch der Denk­mal­schutz in Zukunft den Kli­ma­schutz noch mehr berück­sich­ti­gen. Dass die Stadt noch Rege­lun­gen auf­recht­erhält, die über den Denk­mal­schutz hin­aus­ge­hen, kann die JU nicht verstehen.

„Die Erzeu­gung erneu­er­ba­rer Ener­gien vor­an­zu­brin­gen, schreibt sich jeder auf die Fah­ne. Gera­de auch von den Ampel­par­tei­en in Her­zo­gen­au­rach. Dass man die Dach­flä­chen der gesam­ten Alt­stadt, die von der Eder­gas­se bis zur Aurach reicht – zumin­dest zum Teil – wei­ter­hin aus­schließt, kann ich nicht ver­ste­hen.“, so JU-Stadt­rat Simon Dum­mer, der den Antrag mit eini­gen Mit­strei­tern aus der JU ver­fasst hat. Die pau­scha­le Ableh­nung, von allen „Flä­chen, die vom Stra­ßen­raum aus ein­seh­bar sind“, woll­te die JU moder­ni­sie­ren, der Denk­mal­schutz aber wäre bestehen geblie­ben. „Wir hät­ten uns bei­spiels­wei­se auch vor­stel­len kön­nen, nur zie­gel­ro­te PV-Modu­le zuzu­las­sen oder gene­rell den Bau­aus­schuss ent­schei­den zu las­sen, ob denn die PV-Anla­ge an die­ser Stel­le der Alt­stadt stört. Aber so ernst ist es mit der Ener­gie­wen­de & dem Kli­ma­schutz anschei­nend für SPD, Grü­ne & PAR­TEI nicht.“, so JU-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Kon­rad Körner.

Die JU hat wird das The­ma auf jeden Fall nicht auf sich beru­hen las­sen. Nach der Ände­rung des baye­ri­schen Denk­mal­schutz­ge­set­zes wird man sich genau anse­hen müs­sen, ob der Antrag nicht noch ein­mal auf die Tages­ord­nung muss.