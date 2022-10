Zwei­mal Got­tes Segen und drei­mal das Feuerwehrehrenabzeichen

Als einen beson­de­ren Tag in der Geschich­te der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Buben­reuth bezeich­ne­te 2. Bür­ger­mei­ster Johan­nes Karl den Ehren­abend mit Ver­lei­hung des Feu­er­wehr­eh­ren­zei­chens in Sil­ber und gleich­zei­ti­ger Seg­nung der neu­en Ein­satz­fahr­zeu­ge HLF20 und DL(A)K23/12.

„Wir dür­fen heu­te, so Kom­man­dant Hein­rich Her­zog in sei­ner Rede vor dem geschmück­ten neu­en Feu­er­wehr­fahr­zeu­gen, aus dop­pel­tem Grund fei­ern und auch Dan­ke sagen. Zum einen ehren wir drei lang­jäh­ri­ge akti­ve Mit­glie­der unse­rer Wehr und zum ande­ren wei­hen wir heu­te zwei neue Fahr­zeu­ge ein. Die­se bei­den Ereig­nis­se geben Anlass zur Freu­de. Die lang­jäh­ri­ge Erfah­rung der Mann­schaft in Ver­bin­dung mit einer her­vor­ra­gen­den tech­ni­schen Aus­rü­stung trägt garan­tiert zur Ver­bes­se­rung der Sicher­heit für alle Mit­men­schen in unse­rer Gemein­de bei.“

Her­zog fuhr fort, dass es noch gar nicht solan­ge her sei, dass auch in Buben­reuth die Trag­kraft­sprit­ze zu Fuß zum Ein­satz­ort gescho­ben wer­den muss­te. Heu­te ist dies anders. Modern­stes Gerät wird von erfah­re­nen Frau­en und Män­nern ihrer Wehr in Stel­lung gebracht und ein­ge­setzt. Die Neu­an­schaf­fun­gen waren eine wich­ti­ge Vor­aus­set­zung für die Erhal­tung der Ein­satz­be­reit­schaft der Wehr, auch wenn das in Zei­ten lee­rer Kas­sen der Kom­mu­nen nicht immer ein­fach umzu­set­zen ist. „Mit der Wei­he der neu­en Fahr­zeu­ge, so Her­zog, wird das Netz des abweh­ren­den Brand­schut­zes siche­rer und enger geknüpft.“

Das neue Hil­fe­lei­stungs­lösch­grup­pen­fahr­zeug HLF20 ist aus­ge­rü­stet mit allen Mit­teln des abweh­ren­den Brand­schut­zes, vom 2000 Liter Was­ser- und 120 Liter Schaum­tank, bis hin zu allen Gerä­ten der Tech­ni­schen Hil­fe­lei­stung, von der Ret­tungs­sche­re und Sprei­zer, Not­strom­ag­gre­gat und Gas­mess­ge­rät. Es wiegt rund 15,5 Ton­nen und benö­tigt die Fahr­erlaub­nis­klas­se C.

Die Dreh­lei­ter DL(A)K23/12 hat eine Lei­ter­län­ge von 30m, mit der man auf eine Ret­tungs­hö­he von 23m kommt. Bei Brand­ein­sät­zen kommt die DLK für die Men­schen­ret­tung und Brand­be­kämp­fung zum Ein­satz. Bei Ret­tun­gen aus Höhen und Tie­fen kön­nen wir damit tech­ni­sche Hil­fe leisten.

Mit allen Inven­ta­ren haben bei­de Fahr­zeug 1,1 Mio EUR geko­stet. Wobei Land und bei der DLK auch der Land­kreis einen Zuschuss von HLF 120.000 und DLK 225.000 (+Land­kreis 90.000) (ins­ge­samt 435.000) EUR gewährten

Die Wei­he des Fahr­zeu­ges auf dem Hof des Feu­er­wehr­hau­ses führ­ten die Buben­reu­ther Pfar­re­rin Chri­stia­ne Stahl­mann (Evang.-luth. Kir­chen­ge­mein­de Buben­reuth) und Gemein­de­re­fe­ren­tin Bea­te Herr­mann (Katho­li­sches Pfarr­amt St. Xystus Erlan­gen) durch. Bei­de wünsch­ten der ange­tre­te­nen Mann­schaft mit dem Fahr­zeug viel Erfolg und dass sie immer gesund und unfall­frei vom Ein­satz zurückkehren.

Beim anschlie­ßen­den Ehrungs­abend in der geschmück­ten Fahr­zeug­hal­le stell­te Kom­man­dant Her­zog sei­ne Jubi­la­re vor. Für 25-jäh­ri­gen akti­ven Dienst in der Feu­er­wehr über­reich­te Land­rat Alex­an­der Tritt­hart und Kreis­brand­rat Roc­ca im Auf­trag des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um des Inne­ren das Feu­er­wehr­eh­ren­zei­chen in Sil­ber an (HFM) Andre­as Niers­ber­ger, (HFM) Til­mann Kun­ze und (OLM) Jochen Schuster.

„25 Jah­re Feu­er­wehr­dienst, so der Land­rat in sei­ner Lau­da­tio, sind tau­sen­de von Arbeits­stun­den, sind auch Stun­den von Kul­tur und Gesel­lig­keit. Bedeu­tet auch auf viel Frei­zeit zu ver­zich­ten.“ Zu den neu­en Fahr­zeu­gen bemerk­te der Kreis­chef, dass der Feu­er­wehr­dienst so viel­fäl­tig gewor­den ist und man nur eine Chan­ce zum hel­fen mit der rich­ti­gen Aus­rü­stung hat.

Für die Anschaf­fung der neu­en Fahr­zeu­ge über­brach­te KBR Roc­ca die Glück­wün­sche der Kreis­feu­er­wehr­füh­rung und sprach den Dank an die Gemein­de für die­se doch erheb­li­che finan­zi­el­le Anschaf­fung aus.

2. Bür­ger­mei­ster Johan­nes Karl gra­tu­lier­te und bedank­te sich bei „sei­nen“ Jubi­la­ren und wünsch­te wei­ter so viel Moti­va­ti­on für das Ehren­amt, wel­ches den Buben­reu­ther Bür­gern zu Gute kommt.

Im Namen der Jubi­la­re bedank­te sich Andre­as Niers­ber­ger. Er wies in sei­nem Rück­blick dar­auf­hin, dass der Feu­er­wehr­dienst durch die schnelllebi­ge Zeit und das heu­ti­ge Arbeits­le­ben und schwie­ri­ger gewor­den ist. Zudem kommt die Sor­ge hin­zu, der Fami­lie nicht gerecht zu werden.

Den­noch ist es ein sinn­vol­les und wich­ti­ges Hob­by, wel­ches für die All­ge­mein­heit sehr wich­tig ist.