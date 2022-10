Nach einer coro­nabe­ding­ten Ver­zö­ge­rung konn­ten heu­te auf dem Gelän­de der BRK-Ret­tungs­wa­che Süd in Bay­reuth elf neue Ein­satz­fahr­zeu­ge für den Kreis­ver­band Bay­reuth des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes geweiht und in Dienst gestellt werden.

In den Jah­ren 2020 bis 2022 wur­den für die drei ein­satz­füh­ren­den Gemein­schaf­ten im BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth sowohl im Kata­stro­phen­schutz als auch im Ret­tungs­dienst (Berg­ret­tungs­dienst der Berg-

wacht, Sani­täts­dienst der Bereit­schaf­ten und Was­ser­ret­tungs­dienst der Was­ser­wacht) elf neue Ein­satz­fahr­zeu­ge beschafft, die heu­te offi­zi­ell geseg­net und in Dienst gestellt wurden.

Die Beschaf­fun­gen die­nen dem Kata­stro­phen­schutz und dem erwei­ter­ten Ret­tungs­dienst in Stadt und Land­kreis Bay­reuth und damit dem Schutz und der Sicher­heit der Bevöl­ke­rung. Sie wer­den aber nicht nur regio­nal ein­ge­setzt, son­dern auch auf über­ört­li­che Anfor­de­rung in Bay­ern und in den ande­ren Bun­des­län­dern (wie z.B. im Ahr­tal) als Teil der Hil­fe­lei­stungs­kon­tin­gen­te auf Regierungsbezirksebene.

Die Gesamt­in­ve­sti­ti­ons­sum­me für die Ersatz- und Neu­be­schaf­fun­gen der elf Fahr­zeu­ge und eines Abroll­be­häl­ters betrug rund 762.000 EURO.

Ein moder­ner Fuhr­park sowie Sach­mit­tel­aus­stat­tung und Medi­zin­tech­nik auf dem Stand der Tech­nik die­nen nicht nur der Pati­en­ten­si­cher­heit, son­dern sind auch für die Mit­ar­bei­ten­den im Haupt- und Ehren­amt wich­tig und bedeu­ten einen Moti­va­ti­ons­schub. Wer sei­ne Frei­zeit für das Rote Kreuz zur Ver­fü­gung stellt, ver­dient auch ein moder­nes Arbeitsumfeld.