Bereits zum vier­ten Mal inner­halb eines hal­ben Jah­res ver­an­stal­tet die Stadt Bam­berg einen Infor­ma­ti­ons­ter­min für Bürger:innen auf der Erba-Insel. Am dor­ti­gen Erd­hau­fen in der Krack­hardt-Stra­ße geht es am Diens­tag, 4. Okto­ber 2022, ab 17 Uhr um den aktu­el­len Sach­stand zur ange­streb­ten bal­di­gen Besei­ti­gung des Hauf­werks. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke will den Gesprächs­fa­den mit den Anwohner:innen nicht abrei­ßen las­sen und lädt alle zu dem Tref­fen ein. Neben ihm wer­den wei­te­re Ver­ant­wort­li­che aus der Stadt­ver­wal­tung anwe­send sein und informieren.