Sicher unter­wegs mit dem Rol­la­tor – Der näch­ste Kurs star­tet am 19. Okto­ber 2022

Mehr Sicher­heit zu bekom­men, das ist das Ziel des Kur­ses „Sicher unter­wegs mit Geh­hil­fe, Rol­la­tor und zu Fuß“. Dazu laden die Stadt Bam­berg und die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg am Mitt­woch, den 19. Okto­ber 2022 um 14 Uhr in die Jugend­ver­kehrs­schu­le in Bam­berg. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.

Bei dem Trai­nings­kurs wird nicht nur zuge­schaut, son­dern auch flei­ßig geübt. So erklä­ren die bei­den Ver­kehrs­er­zie­her Klaus Fuß und Franz Wer­ner zunächst ein­mal was beim Bus­fah­ren mit dem Rol­la­tor zu beach­ten ist. „Nie­mals mit dem Rol­la­tor vor­aus aus­stei­gen. Da besteht die Gefahr, vorn­über zu stür­zen,“ betont bei­spiels­wei­se Klaus Fuß und sagt, dass es viel ein­fa­cher sei rück­wärts aus- und vor­wärts ein­zu­stei­gen. Wie das genau geht, dür­fen die Teil­neh­men­den in dem Kurs üben.

Eben­falls für mehr Sicher­heit sor­gen die Gleich­ge­wichts­übun­gen mit den Fach­leu­ten der Sozi­al­stif­tung. Sie trai­nie­ren mit den Teil­neh­men­den den Gleich­ge­wichts­sinn, ohne dabei die eige­nen Gren­zen zu über­schrei­ten. Am Ser­vice­wa­gen des medi­team kön­nen die Kursteilnehmer:innen zudem ihre Rol­la­to­ren durch­checken las­sen. Ist die Höhe rich­tig ein­ge­stellt? Wie lässt sich die Geh­hil­fe am besten auf­klap­pen? Und war­um sind Klin­gel und Reflek­to­ren sinnvoll?

Eine run­de Sache also, die allen, die auf eine Geh­hil­fe oder einen Rol­la­tor ange­wie­sen sind, die größt­mög­li­che Sicher­heit (zurück)geben soll. Denn, wie jedes ande­re Ver­kehrs­mit­tel soll­te man auch die­ses kor­rekt beherr­schen – damit Mobi­li­tät wie­der Spaß macht.

Weil sich das Nütz­li­che bekann­ter­ma­ßen gut mit dem Schö­nen ver­bin­den lässt, ver­wöhnt die Senio­ren­be­auf­trag­te der Stadt Bam­berg, Ste­fa­nie Hahn, die Teil­neh­men­den an den Kurs­nach­mit­ta­gen mit Kaf­fee und Kuchen.

Den Ver­an­stal­tungs­ort, die Jugend­ver­kehrs­schu­le in der Pesta­loz­zi­stra­ße 12, errei­chen Bus­fah­re­rin­nen und ‑fah­rer am schnell­sten mit der Linie 901.

Anmel­dun­gen

Wer sich für den Kurs anmel­den möch­te, mel­det sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/87–1514 (vor­mit­tags) oder per E‑Mail seniorenbuero@​stadt.​bamberg.​de. Bei Bedarf kön­nen Inter­es­sier­te von der Bus­hal­te­stel­le oder von zu Hau­se abge­holt wer­den. Für die­sen Ser­vice steht der Fahr­dienst der Mal­te­ser bereit. Bit­te geben Sie dies bei der Anmel­dung an!