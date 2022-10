Flo­ri­an Christl & Ensem­ble – „About Time“ Release Tour

Am Mitt­woch, 5. Okto­ber 2022 um 20 Uhr spie­len Pia­nist und Kom­po­nist Flo­ri­an Christl & Ensem­ble ein Kon­zert im E‑Werk in Erlan­gen. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Rah­men der Release Tour des neu­en Albums „About Time“ statt. Für Flo­ri­an Christl ist es das erste offi­zi­el­le Kon­zert in Fran­ken überhaupt.

Flo­ri­an Christls lei­den­schaft­li­che Spiel­wei­se und sein glei­cher­ma­ßen span­nen­der sowie zutiefst ergrei­fen­der Kom­po­si­ti­ons­stil, zei­gen die all­um­fas­sen­de Lie­be des in Mün­chen leben­den Kom­po­ni­sten zur Musik.

Der Mix aus mal wohl­tu­end, mal kraft­voll daher­kom­men­dem Kla­vier­spiel in Kom­bi­na­ti­on mit außer­ge­wöhn­lich ideen­rei­chen und ergrei­fen­den Strei­cher­ar­ran­ge­ments machen Flo­ri­an Christls Musik auf ganz beson­de­re Wei­se einzigartig.

Sei­ne Musik spricht in radi­kal emo­tio­na­ler Wei­se unser Inner­stes an, was sei­ne Kon­zer­te zu einem über­aus mit­rei­ßen­dem sowie nach­hal­tig bewe­gen­dem Erleb­nis macht.

Impro­vi­sa­ti­on ist Flo­ri­ans wich­tig­ste krea­ti­ve Metho­de. Das Kom­po­nie­ren ist für ihn ein zutiefst per­sön­li­cher, fast inti­mer Pro­zess, bei dem der Kom­po­nist mit sei­ner Musik und sei­nen Gedan­ken allei­ne bleibt. Ziel ist es einen indi­vi­du­ell erfahr­ba­ren Raum zu schaf­fen; einen Ort an dem es für kur­ze Zeit nur dar­um geht, „der Rea­li­tät zu ent­flie­hen, um sich Gedan­ken ver­sun­ken leben­dig zu fühlen“.

In sei­nem aktu­el­len Live-Pro­gramm spielt Flo­ri­an erst­mals Stücke sei­nes neu­en Albums „About Time“, das am 16. Sep­tem­ber 2022 bei Sony Clas­si­cal erschie­nen ist, sowie eine Aus­wahl sei­ner besten Werke.

Ticket­links: www​.flo​ri​an​christl​.de

Social Media:

https://​www​.insta​gram​.com/​f​l​o​r​i​a​n​c​h​r​i​s​t​l​/​?​h​l​=en

https://​www​.you​tube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​7​0​T​e​k​c​k​u​N​6​F​r​g​J​a​s​y​S​g​Iuw

Hör­bei­spie­le: