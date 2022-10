Öffent­li­cher Vor­trag von Horst Gehrin­ger (Lei­ter des Stadt­ar­chivs Bam­berg) im Rah­men der Samm­lungs­in­ter­ven­ti­on „Eine Hass­lie­be? Fritz Bay­er­lein und Bamberg

Die Ent­na­zi­fi­zie­rung war ein grund­le­gen­des Ziel der Alli­ier­ten, ins­be­son­de­re der US-ame­ri­ka­ni­schen Poli­tik schon vor 1945. Nach dem Ende des Zwei­ten Welt­kriegs soll­te die natio­nal­so­zia­li­sti­sche Ideo­lo­gie end­gül­tig und voll­stän­dig besei­tigt wer­den. Anhän­ger und Ver­tre­ter des NS-System im öffent­li­chen und pri­vat­wirt­schaft­li­chen Bereich soll­ten zur Rechen­schaft gezo­gen wer­den. In einem nie zuvor gekann­ten Aus­maß erfolg­te eine Erfas­sung und Unter­su­chung der Bevöl­ke­rung, deren Ergeb­nis­se bis heu­te umstrit­ten sind und in den Archi­ven zu einem gro­ßen Fun­dus an kri­tisch aus­zu­wer­ten­den Unter­la­gen über bei­na­he die gesam­te Bevöl­ke­rung führ­ten. Ver­lauf und Eck­punk­te die­ser für die Nach­kriegs­zeit in Bay­ern wich­ti­gen Ent­wick­lung wird in die­sem Vor­trag skizziert.

