Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Jan Schif­fers (AfD) lädt am Frei­tag, 07.10.22, von 15.30 bis 17.30 Uhr zu sei­ner „Bür­ger­sprech­stun­de vor Ort“ in Hischaid am Markt­platz ein. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich zur Dis­kus­si­on und zum Aus­tausch ein­ge­la­den. Eine Anmel­dung zur Sprech­stun­de ist nicht erforderlich.