1 Mil­lio­nen Mar­ke geknackt

Die klei­ne Hei­di ist die 1‑Millionste Besu­che­rin am Baum­wip­fel­pfad Steigerwald

Fami­lie Gress wuss­te schon, dass am Diens­tag, 20. Sep­tem­ber 2022, ein beson­de­rer Tag war, schließ­lich war es der erste Geburts­tag von Töch­ter­chen Hei­di. Wel­che Über­ra­schung sie dann aber beim gemein­sa­men Fami­li­en­aus­flug erle­ben durf­te, über­traf alle Erwar­tun­gen. Am 20. Sep­tem­ber 2022 mach­ten sich Papa Alex­an­der und Mama The­re­sa mit der klei­nen Hei­di auf den Weg nach Ebrach, um auf dem dor­ti­gen Baum­wip­fel­pfad zu fla­nie­ren, Wald und Aus­sicht zu genie­ßen und im klei­nen Krei­se den ersten Geburts­tag zu fei­ern. An der Kas­se wur­den die drei bereits von einer klei­nen Dele­ga­ti­on pro­mi­nen­ter Gra­tu­lan­ten erwar­tet: Bam­bergs Land­rat Johann Kalb, Ebrachs Bür­ger­mei­ster Dani­el Vin­zens und die Lei­te­rin des Baum­wip­fel­pfad Ebrach, San­dra Fischer, nah­men die klei­ne Hei­di als die 1‑Millionste Besu­che­rin am Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald in Empfang.

Eine Woche nach dem Ende der baye­ri­schen Som­mer­fe­ri­en gab es in Ebrach etwas zu fei­ern: Der Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald begrüß­te mit Fami­lie Gress sei­nen 1‑Millionsten Besu­cher. Nach der Eröff­nung im März 2016 ver­zeich­net der Baum­wip­fel­pfad jähr­lich hohe Besu­cher­zah­len, doch der 1‑Millionste Besu­cher war längst über­fäl­lig: „Unter nor­ma­len Umstän­den, ohne Pan­de­mie, hät­ten wir die 1‑Millionen Mar­ke sicher schon vor ein bis zwei Jah­ren geknackt. Jetzt ist es eben der Som­mer vor unse­rem 7. Geburts­tag gewor­den, und wir freu­en uns sehr, die klei­ne Hei­di zur glück­li­chen 1‑Millionsten Besu­che­rin küren zu dür­fen“, erklärt San­dra Fischer, Lei­te­rin des Baum­wip­fel­pfads in Ebrach.

Anhand der doku­men­tier­ten Besu­cher­zah­len konn­te das Team des Baum­wip­fel­pfads den Zeit­raum für den anste­hen­den Besu­cher­re­kord gut anvi­sie­ren. „Wir stan­den schon seit ein paar Wochen gut vor­be­rei­tet in den Start­lö­chern, um unse­ren Rekord­be­su­cher wür­dig zu emp­fan­gen.“ So ist es wenig ver­wun­der­lich, dass auch Land­rat Johann Kalb (seit 1. Mai 2014 im Amt als Land­rat des Land­krei­ses Bam­berg) recht­zei­tig an Ort und Stel­le war: „Der Baum­wip­fel­pfad ist ein Besu­cher­ma­gnet und ein belieb­tes Aus­flugs­ziel bei unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern wie auch bei Tou­ri­sten und Wochen­end­aus­flüg­lern. Das zei­gen auch die nach dem Weg­fall der Coro­na-Auf­la­gen ste­tig stei­gen­den Besu­cher­zah­len. Heu­te die 1‑Millionste Besu­che­rin ehren zu dür­fen, unter­streicht die Bedeu­tung und Wich­tig­keit des Baum­wip­fel­pfads für die Regi­on und den Land­kreis.“, so Kalb.

Natür­lich darf sich Hei­di mit ihrer Fami­lie über ein paar ganz beson­de­re Geschen­ke freu­en. Für das glück­li­ches Händ­chen, zur rech­ten Zeit am rech­ten Ort zu sein, ist die Fami­lie nun stol­ze Besit­ze­rin einer Fami­li­en­jah­res­kar­te, pas­sen­den T‑Shirts vom Baum­wip­fel­pfad, einem Wild­koch­buch, Lecke­r­ei­nen aus der Regi­on und ganz beson­ders wich­tig: einem Kuschel­tier-Löwen, dem Wap­pen­tier Bam­bergs, per­sön­lich über­reicht von Land­rat Johann Kalb. „Wir woll­ten eigent­lich schon längst mal wie­der vor­bei­kom­men und haben uns heu­te spon­tan ent­schie­den Hei­dis Geburts­tag hier zu ver­brin­gen. Dabei den Besu­cher­re­kord zu knacken ist eine super Sache. Und mit der Jah­res­kar­te wer­den wir wohl Dau­er­gast am Pfad sein“, freut sich der jun­ge Familienvater.

Baum­wip­fel­pfad Steigerwald

Der 1.150 Meter lan­ge Holz­steg, der sich lang­sam durch alle Eta­gen des Wal­des schlän­gelt und in einem 42 Meter hohen Aus­sichts­sturm gip­felt, eröff­net nicht nur optisch völ­lig neue Per­spek­ti­ven auf den Wald und sei­ne Bewoh­ner. Gänz­lich aus hei­mi­schen Höl­zern bestehend und roll­stuhl­ge­recht aus­ge­baut, erwei­tert der Pfad den Blick­win­kel auch durch eine Viel­zahl von span­nend auf­be­rei­te­ten Infor­ma­tio­nen rund um den Wald und sei­ne nach­hal­ti­ge Nut­zung durch Forst­wirt­schaft und Jagd. Ein­lass täg­lich: 09:00 bis 17:00 Uhr.

Wei­te­re Infos zum Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald gibt es unter https://​www​.baum​wip​fel​pfad​stei​ger​wald​.de/.