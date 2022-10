Nach der Buch­vor­la­ge: Der klei­ne Rabe Socke – „Alles saust um die Wet­te“ von Nele Moost und Annet Rudolph.

Tur­bu­len­te Ereig­nis­se sind sicher, wenn der klei­ne Rabe Socke mit der rot-weiß gerin­gel­ten Socke am lin­ken Fuß auf der Büh­ne erscheint. End­lich ist es so weit. Der klei­ne Rabe Socke und sei­ne Freun­de sind schon ganz auf­ge­regt. Heu­te star­tet näm­lich das gro­ße Alles-saust-um-die-Wette-Rennen.

Jeder darf mit­ma­chen. Lau­fen, flie­gen, fah­ren, alles ist erlaubt… Nur Schum­meln nicht. Schum­meln ist ober­streng­tens ver­bo­ten! Mit Ver­bo­ten nimmt es der klei­ne Rabe Socke aller­dings nie so ganz genau.

Wer am am Ende den Schna­bel vor­ne hat, und dass der wirk­li­che Gewin­ner nicht immer als erstes die Ziel­li­nie über­quert, zeigt das Thea­ter-vom-Raben­berg in einem kind­ge­rech­ten Thea­ter­stück, zum The­ma Freund­schaft, Fair­ness und Hilfsbereitschaft.

Die mar­kan­ten Figu­ren und die wun­der­schö­nen hand­ge­mal­ten Kulis­sen las­sen ein ein­drucks­vol­les Live-Erleb­nis für die klei­nen aber auch für die gro­ßen Zuschau­er ent­ste­hen. Das Stück ist geeig­net für Kin­der ab 3 Jah­ren und dau­ert ca. 45 Minuten.

Gewinn­spiel: Es wer­den pro Gast­spiel­ort 3 x 2 Kar­ten ver­lost. Bit­te E‑Mail mit der kom­plet­ten Wohn­adres­se an redaktion@​wiesentbote.​de mit dem Betreff: „Socke in Erlangen/​Forchheim“. Viel Glück.

Gast­spiel­da­ten

Ver­an­stal­tungs­ort: E‑Werk Erlangen

Fuch­sen­wie­se 1

Ter­min: Sonn­tag, 06. Novem­ber 2022, um 14:00 und 16.00 Uhr

Tickets: Tages­kas­se, 30 Min. vor Beginn

Ein­tritt: € 9,-

Infos: 0175 – 2 55 55 27

Ver­an­stal­tungs­ort: Kath. Pfarr­saal Don Bos­co, Forchheim

Don-Bos­co-Stra­ße 2

Ter­min: Don­ners­tag, 17. Novem­ber 2022, um 14:00 und 16.00 Uhr

Tickets: Tages­kas­se, 30 Min. vor Beginn

Ein­tritt: € 9,-

Infos: 0175 – 2 55 55 27