„… alle­zeit mei­nes Her­zen Trost!

A‑cap­pel­la-Chor­kon­zert mit Wer­ken von Hein­rich Schütz, Johann Her­mann Schein, Andre­as Ham­mer­schmidt, Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy, Max Reger, Rudolf Mau­ers­ber­ger, Mau­rice Duruf­lé u.a.

Momen­te des Tro­stes und Inne­hal­tens – wir alle seh­nen sie die­ser Tage ange­sichts täg­lich neu­er Mel­dun­gen von Krieg, Zer­stö­rung, Tod sowie unvor­stell­ba­rem Leid und Ver­zweif­lung umso ein­dring­li­cher herbei.

Ausführende: kam­mer­chor can­ta­mus dresden

Lei­tung: Robert Schad

Ter­min: Sams­tag, 1. Okto­ber 2022, um 19 Uhr in der St. Johan­nis­kir­che Bad Rodach.

Ein­tritt: frei / Spen­de erbeten

Infos zum Programm

Das neue Jah­res­pro­gramm des mehr­fach preis­ge­krön­ten kam­mer­cho­res can­ta­mus dres­den kreist um Gedan­ken der Ver­gäng­lich­keit und Kost­bar­keit unse­res irdi­schen Lebens und ver­mit­telt zugleich Hoff­nung, Zuver­sicht und Trost. Musi­ka­lisch spannt sich der Bogen vom 16. Jahr­hun­dert bis in die Gegen­wart und umfasst bekann­te wie auch sel­ten zu hören­de Chor­wer­ke. Ermög­licht wird das Kon­zert dank einer För­de­rung durch das bun­des­wei­te Pro­gramm NEU­START AMA­TEUR­MU­SIK. Im Rah­men von NEU­START KUL­TUR und dem För­der­pro­gramm NEU­START AMA­TEUR­MU­SIK wer­den Pro­jek­te geför­dert, mit denen Ensem­bles der Ama­teur­mu­sik ihre musi­ka­li­sche Arbeit und ihren Pro­ben­be­trieb wie­der­be­le­ben sowie Coro­na-kon­for­me Kon­zert- und Ver­an­stal­tungs­for­ma­te erpro­ben kön­nen – mit dem Ziel, ermu­ti­gend und bei­spiel­ge­bend für ande­re Ensem­bles zu wir­ken und neue Per­spek­ti­ven zu entwickeln.

Der kam­mer­chor can­ta­mus dres­den wur­de 1995 von Mar­tin Leh­mann (kürz­lich nomi­niert als neu­er Kreuz­kan­tor ab 2022) aus ehe­ma­li­gen Mit­glie­dern des Dresd­ner Kreuz­cho­res und musi­ka­lisch aus­ge­bil­de­ten Frau­en­stim­men gegrün­det. Noch heu­te besteht der Chor in den Män­ner­stim­men über­wie­gend aus ehe­ma­li­gen Kru­zia­nern. Von 2006 bis 2011 stand Ste­fan Van­se­low am Diri­gen­ten­pult des Cho­res. Ihm folg­te bis 2018 der in Leip­zig behei­ma­te­te Chor­lei­ter und Orga­nist Mar­cus Fried­rich. Im März 2019 über­nahm Robert Schad die künst­le­ri­sche Leitung.

Der knapp 40 Mit­glie­der zäh­len­de Chor setzt pro­gram­ma­tisch einen Schwer­punkt auf geist­li­che A‑cap­pel­la-Musik der Renais­sance bis zur Gegen­wart, die er an etwa sechs Wochen­en­den im Jahr erar­bei­tet und über­wie­gend in sakra­len Räu­men Dres­dens und ande­rer mit­tel­deut­scher Städ­te zur Auf­füh­rung bringt. Alle zwei Jah­re füh­ren Kon­zert­rei­sen den Chor aber auch über Mit­tel­deutsch­land hin­aus in ande­re Regio­nen Deutsch­lands oder ins euro­päi­sche Aus­land – etwa in die Schweiz, nach Öster­reich, Groß­bri­tan­ni­en, Polen und Schwe­den. Im Jahr 2018 gastier­te der Chor im Rah­men einer Kon­zert­tour nach Sin­ga­pur und Malay­sia erst­mals außer­halb von Euro­pa, u.a. mit zwei Auf­trit­ten beim renom­mier­ten Geor­ge Town Festival.

Seit sei­ner Grün­dung nahm der kam­mer­chor can­ta­mus dres­den erfolg­reich an vier Wett­be­wer­ben teil: dem Säch­si­schen Chor­wett­be­werb 2005 in Hoyers­wer­da („1. Preis“ und „Son­der­preis!), dem Inter­na­tio­na­len Chor­wett­be­werb 2005 in Maasmechelen/​Belgien („4. Platz!), dem Deut­schen Chor­wett­be­werb 2006 in Kiel (Prä­di­kat „sehr gut!) und dem Har­mo­nie-Festi­val 2011 in Lin­den­holz­hau­sen („2. Platz!). Das musi­ka­li­sche Pro­fil des Cho­res wird durch die Zusam­men­ar­beit mit ver­schie­de­nen Diri­gen­ten, zuletzt Peter Schrei­er und Orche­stern, u.a. den Dresd­ner Kapell­so­li­sten unter Lei­tung von Hel­mut Bran­ny, dem Leip­zi­ger Barock­or­che­ster oder dem Pra­ger Ensem­ble Col­le­gi­um 1704, ergänzt.

Einen Aus­schnitt aus der umfang­rei­chen Arbeit des Cho­res zei­gen die CD-Ein­spie­lun­gen „Die Him­mel erzäh­len die Ehre Got­tes – Psalm­ver­to­nun­gen aus fünf Jahr­hun­der­ten“ (2001), „Kor­re­spon­den­zen – Barock und Moder­ne“ (2005), sowie die im Jahr 2011 ver­öf­fent­lich­te CD „Dass Du ewig denkst an mich“ mit moder­nen Volksliedbearbeitungen.

Der kam­mer­chor can­ta­mus dres­den ist Mit­un­ter­zeich­ner der „Initia­ti­ve welt­of­fe­nes Dres­den“, einem Zusam­men­schluss von Dresd­ner Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen, die seit Janu­ar 2015 gezielt Ver­an­stal­tun­gen in ihren Häu­sern anbie­ten, um damit Zei­chen zu set­zen für eine offe­ne Gesell­schaft, für Tole­ranz und Soli­da­ri­tät und gegen Angst­ma­che­rei und Popu­lis­mus. Die „Initia­ti­ve welt­of­fe­nes Dres­den“ will einen Impuls aus der Zivil­ge­sell­schaft geben und steht unter der Schirm­herr­schaft des Ober­bür­ger­mei­sters der Lan­des­haupt­stadt Dres­den, Dirk Hilbert.

Robert Schad

Robert Schad ist gebür­ti­ger Cobur­ger, besuch­te dort das musi­sche Gym­na­si­um Alber­ti­num und erlern­te in die­ser Zeit das Akkordeon‑, Kla­vier- und Orgel­spiel. 2009 nahm er ein Lehr­amts­stu­di­um für Grund­schul­päd­ago­gik mit Haupt­fach Musik an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg auf, das er 2014 abschloss. Wäh­rend die­ser Stu­di­en­zeit fun­gier­te er als Tutor für die Semi­nar-Lehr­gän­ge in Har­mo­nie­leh­re, Gehör­bil­dung und ange­wand­te Musik­theo­rie sowie als musi­ka­li­scher Assi­stent des Uni­ver­si­täts-Kam­mer­cho­res und des Nürn­ber­ger Hans-Sachs-Chores.

Von 2014 bis 2018 stu­dier­te er Chor- und Orche­ster­di­ri­gie­ren an der Hoch­schu­le für Musik „Carl Maria von Weber“ Dres­den bei Hans-Chri­stoph Rade­mann und Stef­fen Leißner.

Anfang 2016 grün­de­te er das „Ensem­ble cum pas­sio­ne!, das er bis heu­te lei­tet. Seit Okto­ber 2016 ist er als einer der Chorleiter:innen der Sing­aka­de­mie Dres­den tätig. Seit Sep­tem­ber 2020 fun­giert er als Lei­ter der Chö­re der Volks­hoch­schu­le Dres­den e.V. Dar­über hin­aus ist er regel­mä­ßig beim Dresd­ner Kam­mer­chor aktiv. Mit Hans-Chri­stoph Rade­mann, Vaclav Luks und Andrew Par­rott konn­te er bis­her häu­fig zusam­men­ar­bei­ten. Sei­ne päd­ago­gi­sche Tätig­keit übt er wei­ter­hin als Dozent inner­halb der ober­schwä­bi­schen Schü­ler­mu­sik­wo­chen des Inter­na­tio­na­len Arbeits­krei­ses für Musik e.V. (iam) aus.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.can​ta​mus​-dres​den​.de und www​.robert​-schad​.de.