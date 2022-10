Arbeits­kreis Wirt­schaft der CSU Land­tags­frak­ti­on infor­mier­te sich in der Regi­on Coburg über wirt­schaft­li­che Lage

Im Rah­men eines ganz­tä­gi­gen Besu­ches haben sich Mit­glie­der des Arbeits­krei­ses Wirt­schaft der CSU Land­tags­frak­ti­on in der vier­ten Sep­tem­ber­wo­che in der Regi­on Coburg ins­be­son­de­re über die wirt­schaft­li­che Lage informiert.

Dazu der Cobur­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­tin Mit­tag: „Die Mög­lich­keit zur direk­ten Infor­ma­ti­on vor Ort über die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung und ins­be­son­de­re aktu­el­le Pro­blem­la­gen ist ein sehr gutes und wich­ti­ges Instru­ment für unse­re Land­tags­po­li­tik. Des­halb freut es mich sehr, dass die Mit­glie­der des Arbeits­krei­ses Wirt­schaft der CSU Land­tags­frak­ti­on der Ein­la­dung in mei­nen Stimm­kreis gefolgt sind. Bei einem mehr­stün­di­gen Ter­min im Land­rats­amt Coburg wur­de uns von den Mit­glie­dern des regio­na­len Arbeits­krei­ses Wirt­schaft die sich ver­schär­fen­de Lage deut­lich vor Augen geführt. Hier­bei beton­ten die anwe­sen­den Spit­zen­ver­tre­ter der IHK zu Coburg, der Hand­werks­kam­mer Coburg und der DEHO­GA in Coburg, dass sich die Lage der regio­na­len Wirt­schaft ange­sichts dra­stisch stei­gen­der Ener­gie­ko­sten, anhal­ten­der Lie­fer­eng­päs­se und damit ver­bun­de­ner Preis­stei­ge­run­gen sowie eines erheb­li­chen Fach­kräf­te­man­gels der­zeit ernst­haft zuspitzt. Auch die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Coburg neh­men die­se nega­ti­ve Ent­wick­lung mit gro­ßer Sor­ge wahr.“

Mar­tin Mit­tag und die Mit­glie­der des Land­tags-Arbeits­krei­ses schlie­ßen sich dabei der viel­fa­chen For­de­rung nach raschen und ziel­füh­ren­den Maß­nah­men ins­be­son­de­re zur Bekämp­fung der mas­si­ven Kosten­stei­ge­run­gen im Ener­gie­sek­tor an: „Die ins­be­son­de­re sei­tens der Bun­des­re­gie­rung bereits beschlos­se­nen sowie ange­kün­dig­ten Maß­nah­men sind hier­bei lei­der viel­fach zu unge­nau und hin­ken oft der Lage­ent­wick­lung erheb­lich hin­ter­her. Wir for­dern hier ein­deu­tig ein ziel­ge­naue­res und viel schnel­le­res Han­deln. Sowohl dem Stand­ort Deutsch­land wie auch den Men­schen hier­zu­lan­de droht sonst auf Jah­re hin­aus eine wirt­schaft­lich wie sozi­al ange­spann­te Situa­ti­on mit erheb­li­chen und bis­wei­len nicht umkehr­ba­ren Ver­wer­fun­gen. Der Frei­staat Bay­ern wird alles, was auf die­ser Ebe­ne mög­lich ist, unter­neh­men, um nega­ti­ve Fol­gen zumin­dest abzu­mil­dern. Die Rah­men­be­din­gun­gen müs­sen dazu jedoch jetzt sowohl in Ber­lin wie auch in Brüs­sel zeit­nah und rich­tig vor­ge­ge­ben wer­den. Feh­ler der ver­gan­ge­nen Wochen und Mona­te, etwa durch eine ver­spä­te­te und im Ergeb­nis unzu­rei­chen­de Dämp­fung der rasant stei­gen­den Ener­gie­ko­sten oder wei­ter­hin aus­blei­ben­de Maß­nah­men zur Sicher­stel­lung der Ener­gie­ver­sor­gung ins­be­son­de­re über den nahen­den Herbst und Win­ter, müs­sen nun schnell kor­ri­giert werden.“

Wie stark bela­stet die Ener­gie­ver­sor­gung in Deutsch­land und Bay­ern aktu­ell ist und wel­che viel­fäl­ti­gen Pro­ble­me sich bei der Ener­gie­wen­de weg von fos­si­len Ener­gie­trä­gern hin zu einer rege­ne­rier­ba­ren Ener­gie­ver­sor­gung erge­ben, wur­de beim anschlie­ßen­den Besuch an der Hoch­schu­le Coburg deut­lich. Die Lei­tung des Insti­tuts für Hoch­span­nungs­tech­nik, Ener­gie­sy­stem- und Anla­gen­dia­gno­se, Prof. Dr. Chri­sti­an Weindl und Prof.

Dr. Micha­el Ross­ner, führ­te dazu in ihrem Vor­tag zu „Nach­hal­ti­gen Ener­gie- und Infra­struk­tur­sy­ste­men“ aktu­el­le For­schungs­er­geb­nis­se auf. Beson­ders deut­lich trat dabei der erheb­li­che Mehr­be­darf an elek­tri­scher Ener­gie her­vor, der bei einer kom­plet­ten Umstel­lung der groß­teils auf fos­si­len Ener­gie­trä­gern basie­ren­den der­zei­ti­gen Ver­sor­gung ent­ste­hen wird. Prof.

Dr. Mar­kus Jakob zeig­te aus sei­nem For­schungs­schwer­punkt zu „Alter­na­ti­ven Kraft­stof­fen“ aber auch eini­ge gang­ba­re Wege auf, um etwa rege­ne­ra­tiv gewon­ne­nen Strom welt­weit aus dafür idea­len Stand­or­ten mit­tels che­mi­scher Spei­che­rung auch über gro­ße Distan­zen trans­por­tier­bar zu machen.

Am Bei­spiel des Milch­werk Ober­fran­ken West konn­te sich der Arbeits­kreis Wirt­schaft in Mee­der schließ­lich noch ein ein­drucks­vol­les Bild von der Bedeu­tung und Lei­stungs­fä­hig­keit der regio­na­len Lebens­mit­tel­wirt­schaft machen. Auch hier wur­de die zen­tra­le Bedeu­tung einer ver­läss­li­chen und auch kosten­sei­tig beherrsch­ba­ren Ener­gie­ver­sor­gung ein­mal mehr deutlich.