In einer lie­be­vol­len Insze­nie­rung nach einem alten rus­si­schen Volks­mär­chen bringt das Bil­der­buch­thea­ter den lusti­gen All­tag von Mascha und ihrem Freund, dem Bär auf die Bühne.

Die klei­ne Mascha lebt in einem alten Schran­ken­häus­chen mit­ten im Wald. Sie ist zwar sehr nied­lich und lie­bens­wert aber auch reich­lich chao­tisch, sodass sich alle Tie­re ver­stecken, wenn sie laut aus dem Haus stürmt. Sie ist ver­spielt, bis­wei­len auch etwas toll­pat­schig und möch­te vor allem immer Spaß haben. Wo Mascha auf­taucht, ist immer etwas los. Maschas Nach­bar und Freund ist ein gut­mü­ti­ger, alter Bär, der in einer Hüt­te mit­ten im Wald lebt und am lieb­sten sei­ne Ruhe haben möch­te. Mascha besucht ihn jeden Tag wobei es dann natür­lich vor­bei ist mit der Ruhe. Der Bär kann zwar nicht spre­chen, ver­steht aber die mensch­li­che Spra­che und kann sich mit Gesten ver­ständ­lich machen. Obwohl sich der Bär oft über sei­ne etwas nerv­tö­ten­de Nach­ba­rin auf­regt, sind bei­de dicke Freun­de gewor­den und ihr Auf­ein­an­der­tref­fen sorgt immer für tur­bu­len­te Momen­te vol­ler Situa­ti­ons­ko­mik. Das Stück ist für Kin­der ab zwei Jah­ren und dau­ert ca. 50 Minuten

Der Wie­sent­bo­te ver­lost 3 x 2 Ein­tritts­kar­ten für die Auf­füh­rung in Ecken­tal. Bit­te E‑Mail an redaktion@​wiesentbote.​de . Bit­te die kom­plet­te Adres­se ange­ben und im Betreff „Auf­füh­rung Ecken­tal – Gewinn­spiel“ ver­mer­ken. Viel Glück.

Infor­ma­tio­nen

Ver­an­stal­tungs­ort: Kath. Pfarr­heim Ecken­tal, Wei­her­stra­ße 27

Ter­min: Sonn­tag, 13. Novem­ber 2022, 16.00 Uhr

Tickets: Kar­ten nur an der Tages­kas­se (30 Min. vor Beginn), Ein­tritt: € 9,-

Infos unter: 0178 – 54 51 976