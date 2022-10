Eine gute Nach­richt für alle export­ori­en­tier­ten ober­frän­ki­schen Unter­neh­men: Seit Mitt­woch, den 28. Sep­tem­ber, kön­nen die elek­tro­ni­schen Ursprungs­zeug­nis­se bei der IHK für Ober­fran­ken wie­der digi­tal aus­ge­stellt wer­den. Ohne die­sen Nach­weis geht bei Expor­ten in Nicht-EU-Län­der in den mei­sten Fäl­len gar nichts.

Wegen der Cyber­at­tacke auf den zen­tra­len IT-Dienst­lei­ster der deut­schen IHK-Orga­ni­sa­ti­on konn­ten die­se Ursprungs­zeug­nis­se zuletzt auch bei der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth nur auf klas­si­schem Weg aus­ge­stellt wer­den, also ana­log per Brief oder vor Ort in der IHK.

“Wir sind froh, die­sen wich­ti­gen Online-Ser­vice wie­der zur Ver­fü­gung stel­len zu kön­nen und bedan­ken uns bei unse­ren Kun­den für ihre Geduld”, freut sich auch Sara Fran­ke, IHK-Bereichs­lei­te­rin Inter­na­tio­nal. “Das spart unse­ren Mit­glieds­un­ter­neh­men wie­der deut­lich Wege und Zeit ein.”

ANSPRECH­PART­NER: Sara Fran­ke (Bereichs­lei­te­rin Inter­na­tio­nal) Tel.: 0921 886–158 – E‑Mail: international@​btihk.​de