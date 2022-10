Ein Hauch von Har­ry Pot­ter im Fuchs-Park-Stadion

Deut­sche Quid­ditch-Mei­ster­schaft fin­det am Sams­tag, 1. und Sonn­tag, 2. Okto­ber 2022 in Bam­berg statt

Wer Har­ry Pot­ter kennt, der kennt Quid­ditch. Und wer die­sen Sport noch nicht kennt, dem sei das erste Okto­ber-Wochen­en­de ans Herz gelegt. Da fin­den im und am Bam­ber­ger Fuchs-Park-Sta­di­on die Deut­schen Mei­ster­schaf­ten in Quid­ditch statt. Tur­nier­be­ginn ist am Sams­tag­mor­gen, 1. Okto­ber 2022 um 8.30 Uhr, das End­spiel im Sta­di­on fin­det am Sonn­tag, 2. Okto­ber 2022 um 16.30 Uhr statt. Ins­ge­samt 19 Teams aus ganz Deutsch­land von Ber­lin über Mün­chen bis Köln sind am Start, um den Favo­ri­ten aus Hei­del­berg ein Bein zu stellen.

„Nach der EM 2019 dür­fen wir in Bam­berg nun auch noch die Deut­sche Mei­ster­schaft aus­rich­ten“ zeigt sich der Abtei­lungs­lei­ter der Quid­ditch Abtei­lung des FC Ein­tracht Bam­berg Johan­nes Win­ter vol­ler Zuver­sicht auf das näch­ste High­light für sei­ne Abtei­lung. Wochen und Mona­te der Pla­nung stecken hin­ter dem Tur­nier, vor allem die Unter­brin­gung berei­te­te Kopf­zer­bre­chen. „Wir erwar­ten unge­fähr 600 Akti­ve aus ganz Deutsch­land und gut 200 Beglei­ter. Da Quid­ditch ein vor allem stu­den­tisch gepräg­ter Sport ist, waren preis­gün­sti­ge Quar­tie­re ganz oben auf der Wunsch­li­ste der Teil­neh­mer­mann­schaf­ten. Lei­der konn­te uns die Stadt Bam­berg hier nicht mit ent­spre­chen­den Plät­zen in den kom­mu­na­len Hal­len unter­stüt­zen.“ Umso erfreu­li­cher, dass zumin­dest ein Teil der Teil­neh­men­den nun in der Turn­hal­le der Lebens­hil­fe Quar­tier gefun­den haben, wäh­rend ein ande­rer Teil sich auf dem Zelt­platz in Teuchatz ein­fin­den wird.

„Das ist aber für die Mann­schaf­ten alle­samt ok. Im Quid­ditch wird zwar auf dem Platz hart gefoch­ten, außer­halb des Plat­zes aber sehr viel Wert auf ein gutes Mit­ein­an­der gelegt.“ Was genau ist aber nun Quid­ditch? Auch hier hilft Johan­nes Win­ter: „Im Grun­de ist es eine Mischung aus Hand­ball, Rug­by und Völ­ker­ball. Es geht dar­um einen Ball durch die Rin­ge der geg­ne­ri­schen Mann­schaft zu wer­fen, ohne dabei selbst abge­wor­fen zu wer­den – aber das ist nun wirk­lich ganz ver­ein­facht.“ Und gera­de bei gut­klas­si­gen Teams, wie sie alle­samt Anfang Okto­ber an den Start gehen, ist eine gute phy­si­sche Aus­bil­dung der Schlüs­sel, so dass vie­le der Par­tien zu einem ech­ten Spek­ta­kel für die Fans werden.

„Da wird es bei den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten sicher­lich zum ein oder ande­ren kampf­be­ton­ten Spiel kom­men“ freut sich Win­ter und lädt alle Inter­es­sier­ten ins Fuchs-Park-Sta­di­on ein. „Ein küh­les Getränk, ein Paar Brat­wür­ste oder natür­lich auch vege­ta­ri­schen Gerich­te und ein tol­les Spiel auf dem Rasen.

Das soll­te man sich nicht ent­ge­hen las­sen!“ In Bam­berg selbst wird seit über fünf Jah­ren Quid­ditch im Ver­ein gespielt. Die Jugend­ab­tei­lung des FC Ein­tracht Bam­berg gehört dabei mitt­ler­wei­le zu den größ­ten Abtei­lun­gen in Deutsch­land und bie­tet seit Jah­ren auch immer wie­der Som­mer­camps und Schnup­per­trai­nings für alle inter­es­sier­ten Kin­der an.