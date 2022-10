Wel­cher Apfel schmeckt bes­ser – der aus dem Super­markt oder der von der Streu­obst­wie­se? Und wie schmeckt frisch gepress­ter Apfel­saft? Die Ant­wort dar­auf gab es beim jähr­li­chen Apfel­fest der Umwelt­sta­ti­on Lias-Grube.

An ver­schie­de­nen Sta­tio­nen im Frei­ge­län­de konn­ten Fami­li­en bei herr­li­chem Herbst­wet­ter das belieb­te Obst mit allen Sin­nen erfah­ren. Beim Apfel-Geschmack­stest stan­den Äpfel aus dem Super­markt den selbst geern­te­ten Sor­ten der Streu­obst­wie­se im Ver­gleich gegen­über. Mal süß und mal säu­er­lich, schmeck­ten nahe­zu alle Besu­cher den Unter­schied. Zudem konn­te man am Lager­feu­er köst­li­che Brat­äp­fel am Stock genie­ßen und ein Apfel­baum­buch mit ver­schie­de­nen Sor­ten der Streu­obst­wie­se gestal­ten. Das dies­jäh­ri­ge High­light war jedoch die neue Apfel­pres­se, die der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be gespen­det hat. Zusam­men mit den Kin­dern wur­den die Äpfel gehäck­selt und kurz dar­auf lief schon fri­scher, gesun­der Apfel­saft aus der Hydro­pres­se. „Der ist aber lecker!“ ließ sich ein­ver­nehm­lich von den Kin­dern hören. Und da der Saft den Kin­dern bes­ser schmeck­te als „gekauf­ter“, pack­ten sie kur­zer­hand ihre Trink­fla­schen aus und nah­men jeder eine klei­ne Fla­sche mit nach Hau­se. Die Umwelt­sta­ti­on möch­te sich hier­mit noch­mal herz­lich beim KJR Forch­heim für die groß­ar­ti­ge Sach­spen­de bedan­ken, denn durch sie wur­de die­ser Tag zu einem Erleb­nis, das Jung und Alt wohl noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben wird.

Die köst­li­che Welt der Äpfel bzw. der Streu­obst­wie­sen kön­nen Sie in den näch­sten Wochen noch auf viel­fäl­ti­ge Wei­se in der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be erle­ben: Mit dem Pro­jekt „Streu­obst­wie­sen gemein­sam schät­zen und schüt­zen“ will die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be den Wert der tra­di­tio­nel­len Streu­obst­wie­sen zei­gen. Schu­len, Kin­der­ta­ges­stät­ten und Grup­pen die Mög­lich­keit, Füh­run­gen rund um das The­ma Streu­obst (kostenpflichtig)zu buchen.

Kon­tak­tie­ren Sie die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be unter der Tele­fon­num­mer 09545 950399, buchen Sie Ihren indi­vi­du­el­len Ter­min und pres­sen Sie mit Ihrer Kin­der­grup­pe Ihren eige­nen Apfelsaft.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt fin­den Sie auch auf der Web­sei­te www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de.