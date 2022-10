US-STAR IN HAß­FURT – Jazz mal anders „Jazz from New York – Star­gast Scott Hamilton“

Die drei Voll­blut-Pro­fi-Musi­ker von „Jazz mal anders“ legen am Frei­tag, den 7. Okto­ber 2022 um 20 Uhr, in der Stadt­hal­le laut Infor­ma­ti­on des Kul­tur­am­tes Haß­furt die erste Jam-Ses­si­on des Herbst­pro­gram­mes ein.

Als Jazz-Auf­takt im „Kul­tur rockt“-Programm haben sie dies­mal einen US-Star gewin­nen kön­nen. US-Tenor­sa­xo­pho­nist Scott Hamil­ton ist einer der ganz gro­ßen Prot­ago­ni­sten des swin­gen­den Jazz – laut des W_ho´s Who in Jazz_​ist er gar der _​Mainstream Messia_​s. Sou­ve­rän spielt er mit dem Voka­bu­lar sei­ner Ahnen wie Lester Young, Ben Web­ster und Don Byas und hat dabei längst sei­ne urei­ge­ne Stim­me gefun­den. Swing-Legen­de Roy Eldridge höchst­per­sön­lich hol­te ihn 1976 nach New York und fort­an gehör­te er zur ersten Rie­ge die­ser Sze­ne. Hank Jones und Ani­ta O´Day, Ted­dy Wil­son, Ben­ny Good­man, Ger­ry Mul­ligan sind nur eini­ge der Namen, mit denen er auf der Büh­ne stand. „Jazz mal anders“, die drei kon­ge­nia­len Pro­fi­mu­si­ker um den Würz­bur­ger Pia­ni­sten Pichl, haben die­ses Aus­nah­me­ta­lent ein­fach kurz sei­ner Tour ent­lie­hen. Das Kul­tur­amt Haß­furt freut sich auf Ken­ner und Freun­de der Jazz-Sze­ne und alle, die es wer­den wol­len. Star­gast in town. Stadt­hal­le Haß­furt, FR. 7.10.2022 um 20 Uhr in der Stadthalle.

DEPE­CHE MODE, LIN­KIN PARK, COLD­PLAY A CAPEL­LA? MIT DER SPAN­NEND­STEN UND KREA­TIV­STEN VOCAL POP BAND MÖGLICH

Bei der gro­ßen A‑Ca­pel­la-Pop-Show „VOCAL LEGENDS“ am Sams­tag, den 8.10.2022 um 20 Uhr, ver­wirk­licht das Ber­li­ner A‑Ca­pel­la-Quin­tett „ONAIR“ sei­ne wah­re Visi­on. Bereits mit ihrem Debut „Take off!“ haben sie sich inter­na­tio­nal in die Spit­ze der Vokal­for­ma­tio­nen kata­pul­tiert und für ihre gesang­li­che Inten­si­tät, Per­fek­ti­on, ihre Arran­ge­ments sowie ihr inno­va­ti­ves Sound­de­sign zahl­rei­che Musik­prei­se ein­ge­heimst. Mit „VOCAL LEGENDS“ beschrei­ten sie nun die abso­lu­te Mei­ster­klas­se: eine gro­ße A‑Cap­pel­la-Pop-Show. Die Songs sind auf den ersten Blick schwer oder gar nicht a capel­la umsetz­bar und des­halb so reiz­voll. Ob Depe­che Mode, Micha­el Jack­son, Pink Floyd, Lou Reed, Lin­kin Park, Cold­play, Ade­le – ONAIR insze­niert krea­tiv und über­ra­schend Ori­gi­nal­ver­sio­nen der deut­schen Pop- und Rock­ge­schich­te neu. Das Kul­tur­amt Haß­furt warnt in einer Pres­se­mit­tei­lung: „Ver­pas­sen Sie nicht die span­nend­ste und krea­tiv­ste Vocal Pop Band on earth. Sie mögen Viva Voce? Sie wer­den ONAIR lie­ben!“ Sams­tag, 8. Okto­ber 2022 um 20 Uhr in der Stadt­hal­le Haßfurt.