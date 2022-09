Die Joseph-Stif­tung lädt alle inter­es­sie­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Stadt­teil Süd­west am Diens­tag, den 18. Okto­ber, ab 18.30 Uhr, dazu ein, ihre Ideen für die Quar­tiers­ent­wick­lung in Bam­berg Süd­west einzubringen.

Die Joseph-Stif­tung plant zur nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung ihres Woh­nungs­be­stan­des in Bam­berg Süd­west einen Archi­tek­ten­wett­be­werb. In einem ersten Betei­li­gungs­pro­zess sind alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Stadt­teil ein­ge­la­den, bei einem Work­shop ihre Ideen für die künf­ti­ge Ent­wick­lung des Quar­tiers ein­zu­brin­gen. Dazu lädt die Joseph-Stif­tung am 18. Okto­ber von 18.30 Uhr bis ca. 21 Uhr in das Gemein­de­zen­trum St. Urban, Baben­ber­ger Ring 26a in Bam­berg, ein.

Brei­ter Beteiligungsprozess

Neben den Ideen der nun ein­ge­la­de­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Stadt­teil wur­den bezie­hungs­wei­se wer­den unter ande­rem die Ideen der Stadt Bam­berg, der Mie­te­rin­nen und Mie­ter und ver­schie­de­ner Inter­es­sens­ver­tre­ter und Insti­tu­tio­nen, die in Bam­berg Süd­west aktiv sind, eingeholt.

Die Ent­wick­lung des Woh­nungs­be­stan­des der Joseph-Stif­tung Bam­berg Süd­west wird zusätz­lich durch eine Web­sei­te beglei­tet. www​.quar​tier​-sued​west​.de