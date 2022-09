Seit elf Jah­ren besteht das „rea­le“ Deut­sche Kame­ra­mu­se­um im Ober­ge­schoss der Ple­cher Grund­schu­le; das „vir­tu­el­le“ Muse­um gibt es schon seit 25 Jah­ren. Nach­dem die geplan­ten Fei­ern zum Zehn­jäh­ri­gen im ver­gan­ge­nen Jahr wegen Coro­na ins Was­ser fie­len, möch­ten die Muse­ums­ma­cher in die­sem Jahr zum „Elf­jäh­ri­gen“ an die­se Zeit vol­ler Eupho­rie, Impro­vi­sa­tio­nen und hoch­flie­gen­der Plä­ne erinnern.

Pünkt­lich zu die­sem „Schnaps­zah­len­ju­bi­lä­um“ hat Muse­ums­grün­der Kurt Tau­ber nun in sei­nen Foto­ar­chi­ven gekramt und eine Bil­der­strecke für die Trep­pen­haus­ga­le­rie zusam­men­ge­stellt, die einen ein­drucks­vol­len Blick „hin­ter die Kulis­sen“ gestat­tet. Vie­le der heu­te Akti­ven im Ver­ein haben die wil­den Anfangs­zei­ten gar nicht mit­er­lebt. Die wenig­sten Besu­cher haben mit­ver­fol­gen kön­nen, wie alles anfing, was sich hin­ter den Kulis­sen getan hat, was in all den Jah­ren an Bau­ar­bei­ten geschah, an Neu­zu­gän­gen bewäl­tigt und an Aus­stel­lun­gen und Work­shops orga­ni­siert wur­de. Die Bil­der­schau ver­mit­telt genau die­se Ein­drücke „von damals“, wie es in einer Pres­se­mit­tei­lung des Muse­ums heißt.