Ein Abend vol­ler Magie, Wun­der und Humor

Die Zau­ber­freun­de Bam­berg prä­sen­tie­ren ihr gro­ßes Jah­res-Event – Der Neue Wie­sent­bo­te ver­lost 3 Freikarten

Nach zwei Jah­ren Coro­na-Pau­se wird es wie­der magisch. Am Sams­tag, 8. Okto­ber 2022 fin­det um 19.30 Uhr im Braue­rei­gast­hof Main­lust in Viereth-Trun­stadt (Haupt­stra­ße 9) die gro­ße Zau­berga­la der Zau­ber­freun­de Bam­berg statt. Unter dem Mot­to „Eine Zau­berga­la für die gan­ze Fami­lie“ prä­sen­tiert die Ver­ei­ni­gung regio­na­ler Zau­ber­künst­ler einen zwei­stün­di­gen Abend zum Wun­dern, Stau­nen und Lachen.

„Nach zwei Jah­ren Coro­na-Zwangs­pau­se kön­nen die Zau­ber­freun­de Bam­berg end­lich wie­der eine gro­ße Zau­ber­show für die gan­ze Fami­lie ver­an­stal­ten. Wir haben vie­le tol­le Künst­ler dabei“, sagt Mar­kus Sper­ber, der Vor­sit­zen­de der Zau­ber­freun­de Bam­berg. So wer­den bei der Gala neben Mit­glie­dern der Zau­ber­freu­de auch fünf Pro­fi-Zau­ber­künst­ler auf­tre­ten, dar­un­ter der amtie­ren­de Deut­sche Vize-Mei­ster der Zau­ber­kunst in der Spar­te „Groß­il­lu­si­on“, André Bla­ke, der auch 2020 in der RTL-Show „Das Super­ta­lent“ zu sehen war.

Die Mode­ra­ti­on des Abends über­nimmt Wal­ter Andes aus Köln, der auf unter­halt­sa­me und humor­vol­le Wei­se durch das abwechs­lungs­rei­che Pro­gramm führt. Eben­falls dabei sind die renom­mier­ten Pro­fi-Zau­ber­künst­ler André Borel­lo aus Man­ching, BeLu aus Min­den und der Thü­rin­ger Zau­ber­künst­ler Phan­t­a­ro. Geeig­net ist das Pro­gramm laut Zau­ber­freun­de-Vor­sit­zen­dem Mar­kus Sper­ber für die gan­ze Fami­lie „von cir­ca sechs bis 99 Jahren“.

Kar­ten gibt es nur an der Abend­kas­se ab 18 Uhr im Braue­rei­gast­hof Main­lust in Viereth-Trun­stadt (Haupt­stra­ße 9). Erwach­se­ne zah­len 15 Euro Ein­tritt, Kin­der 10 Euro. Der Ein­lass ist um 18 Uhr, die Show beginnt um 19.30 Uhr. Wer selbst das Zau­bern erler­nen möch­te, kann sich bei den Zau­ber­freun­den Bam­berg mel­den (sie­he Inter­view).

Wei­te­re Infos zu den Zau­ber­freun­den Bam­berg und zur Gala gibt es unter www​.zau​ber​freun​de​-bam​berg​.de.

Inte­view: Fünf Fra­gen an Mar­kus Sper­ber, den Vor­sit­zen­den der Zau­ber­freun­de Bamberg

„Die Zuschau­er über­zeu­gen, dass wun­der­ba­re Din­ge geschehen“

Was genau machen die Zau­ber­freun­de Bamberg?

Mar­kus Sper­ber: Die „Zau­ber­freun­de Bam­berg“ bestehen aus regio­na­len Zau­ber­künst­lern, die sich im Jah­re 1998 zur Pfle­ge und För­de­rung der magi­schen Kunst zu einem Ver­ein zusam­men­ge­schlos­sen haben. Seit dem 22. März 2003 sind wir ein Orts­zir­kel des Magi­schen Zir­kels von Deutsch­land, einer inter­na­tio­na­len Zau­ber­ver­ei­ni­gung mit ca. 2.800 Mitgliedern.

Was ist das Tol­le an der Zauberkunst?

Mar­kus Sper­ber: Men­schen zu begei­stern und in eine ande­re Welt zu ent­füh­ren. Die Kunst zu zau­bern besteht nicht so sehr dar­in, wun­der­ba­re Din­ge zu voll­brin­gen, son­dern dar­in, die Zuschau­er zu über­zeu­gen, dass wun­der­ba­re Din­ge geschehen.

War­um soll­te man die Zau­berga­la auf kei­nen Fall verpassen?

Mar­kus Sper­ber: Weil nach einer sol­chen lan­gen Zeit ohne Zau­ber­ver­an­stal­tun­gen zwei Stun­den gemein­sa­mes Lachen und Stau­nen ein­fach guttun.

Kann man Plät­ze reser­vie­ren oder gibt es Kar­ten im Vorverkauf?

Mar­kus Sper­ber: Lei­der nicht, nur an der Abend­kas­se sind die Ein­tritts­kar­ten zu erhal­ten. Der Ver­kauf star­tet kurz vor 18 Uhr, die Show beginnt um 19.30 Uhr. Das wäre für uns als klei­ner Ver­ein nicht mach­bar, hier einen Vor­ver­kauf zu star­ten. Dafür haben wir die Ein­tritts­prei­se sehr nied­rig gehal­ten. Erwach­se­ne zah­len für zwei Stun­den Zau­be­rei mit vie­len Pro­fi-Dar­bie­tun­gen nur 15 Euro, Kin­der nur 10 Euro.

Wenn ich mich für Zau­ber­kunst inter­es­sie­re, aber noch nie ein Zau­ber­kunst­stück gelernt habe, kann ich dann trotz­dem mal bei einem der Tref­fen der Zau­ber­freun­de als Gast vorbeischauen?

Mar­kus Sper­ber: Ger­ne, wir suchen drin­gend Nach­wuchs. Das gilt sowohl für Kin­der, Jugend­li­che, aber auch Erwach­se­ne. Wir tref­fen uns alle 14 Tage zum gemein­sa­men Üben und Zau­bern in der Braue­rei­gast­stät­te Main­lust in Viereth-Trun­stadt (Haupt­stra­ße 9). Von 18 Uhr bis 19 Uhr bie­ten wir ein Extra-Trai­ning für Anfän­ger an. Dazu muss man sich ledig­lich vor­her beim Vor­stand der Zau­ber­freun­de Bam­berg, also bei mir, Mar­kus Sper­ber, tele­fo­nisch unter 09575 / 98 12 810 oder per E‑Mail an zauberfreunde-bamberg@t‑online.de anmel­den. Dann kann man als Besu­cher teil­neh­men und viel ler­nen. Wenn die Zau­be­rei dann län­ger­fri­stig Spaß macht, wird man auch auf dar­auf vor­be­rei­tet, ein Mit­glied im Magi­schen Zir­kel von Deutsch­land zu werden.

Kar­ten-Ver­lo­sung für die Zau­berga­la am 8. Okto­ber 2022

Gemein­sam mit den Zau­ber­freun­den Bam­berg ver­lost der Neue Wie­sent­bo­te 3 Kar­ten für die Zau­berga­la am Sams­tag, 8. Okto­ber 2022.

Ein­fach eine Mail mit dem Betreff „Zau­berga­la“ bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 2. Okto­ber 2022 an redaktion@​wiesentbote.​de schicken und mit etwas Glück gewin­nen. Die Gewin­ner wer­den per E‑Mail am Mon­tag, 3. Okto­ber 2022 informiert.

Der Rechts­weg ist ausgeschlossen.