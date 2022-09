Die 2. Old­ti­mer Clas­sic Ral­lye „Frän­ki­sche Schweiz“ fin­det am Sonn­tag den 2. Okto­ber 2022 statt

Wer Old­ti­mer bewun­dern möch­te, der soll­te am Sonn­tag, 2. Okto­ber 2022, bei der Old­ti­mer Clas­sic Ral­lye in Neun­kir­chen am Brand vor­bei­schau­en. Dort star­tet um 9.30 Uhr an der Mehr­zweck­hal­le die 2. Old­ti­mer Clas­sic Ral­lye „Frän­ki­sche Schweiz“, die Ziel­ein­fahrt erfolgt eben­falls an der Mehr­zweck­hal­le um 16 Uhr. Die Zuschau­er­punk­te sind ab 8 Uhr geöffnet.

Ral­ly­e­zen­trum ist die Mehr­zweck­hal­le in Neun­kir­chen am Brand mit Start um 9.30 Uhr und Ziel­an­kunft ab 16.00 Uhr. Die­ses Jahr gibt es schon über 120 Star­ter. Im Jahr 2020 waren es bei der 1. Old­ti­mer Clas­sic Ral­lye noch 40 Teil­neh­mer gewe­sen. Nor­bert Heng­lein von Heng­lein Kloß­teig bringt den 911 RSR Por­sche mit und zählt als Favo­rit auf den Gesamt­sieg. Das DMI Team bringt 4 der Wal­ter Röhrl Autos mit an den Start. DTM-Fah­rer Ger­hard Mül­ler ist mit dem Herpa/​Autohaus und dem BMW M3 zusam­men mit Ste­phan Auer am Start. Das Master Tec Team bringt den 356er Wim­mel­buch Por­sche an den Start. Das Faber Team aus Saal­feld kommt mit einem Lan­cia Stra­tos Ral­lye. Der Lauf der 2. Old­ti­mer Clas­sic Ral­lye „Frän­ki­sche Schweiz“ zählt zum Por­sche Cup mit über 30 histo­ri­schen Por­sche-Wagen am Start. Zudem zählt der Lauf auch zum Ral­lye­le­gen­den Cup mit über 30 histo­ri­schen Ral­lye­fahr­zeu­gen. Sporting Cars Erlan­gen brin­gen den Mon­te Car­lo Lan­cia Fla­via von 1966 mit und vie­le vie­le mehr. Bei den zuschau­er­punk­ten ent­fällt die Min­der­leins­müh­le, hier sind kei­ne Zuschau­er gewünscht.

Die Zuschau­er­punk­te

• ab ca. 8.00 Uhr am Ral­ly­e­zen­trum an der Mehr­zweck­hal­le Neun­kir­chen am Brand

• um 9.30 Uhr Start erstes Fahrzeug

• ab ca. 9.40 Uhr Spe­di­ti­on Seu­bert Hetzles

• ab ca. 10.30 Uhr Glo­bus Park­platz Forchheim

• ab ca. 12.00 Uhr Old­ti­mer­tref­fen des Lions Club Innen­stadt Forch­heim mit Durch­fahrt unse­rer Fahr­zeu­ge und Präsentation

• ab ca. 13.00 Uhr noch­mal Glo­bus Park­platz Forchheim

• ab ca. 13.30 Uhr Schmet­ter­ling Rei­sen in Ober­tru­bach mit einer Spe­zi­al-Prü­fung (Emp­feh­lung). Hier gibt es auch Kaf­fee und Kuchen.

• ab ca. 15.00 Uhr noch­mal Schmet­ter­ling Rei­sen in Obertrubach

• ab ca. 16.00 Uhr Ziel­an­kunft Mehr­zweck­hal­le Neun­kir­chen am brand

Alle Durch­fahrt­zei­ten in Ort­schaf­ten wer­den am 1. Okto­ber 2022 auf der Home­page ver­öf­fent­licht.

Wich­tig ist, das es sich nicht um eine Höchst­ge­schwin­dig­keits­ral­lye han­delt, son­dern um eine Gleich­mä­ßig­keits­ral­lye: Bei der Ral­lye kommt es nicht auf das Erzie­len von Höchst­ge­schwin­dig­kei­ten an, Sicher­heit, Mensch und Natur ste­hen immer an ober­ster Stel­le – es wird eine Durch­schnitts­ge­schwin­dig­keit von ca. 50 km/​h gefahren.

Detail­lier­te Infos zur Rallye

2. Old­ti­mer Clas­sic Ral­lye „Frän­ki­sche Schweiz“ am Sonn­tag den 02. Okto­ber 2022

Das Ral­ly­e­zen­trum mit Start und Ziel befin­det sich in der Frän­ki­schen Schweiz in 91077 Neun­kir­chen am Brand

Die Ver­an­stal­tung ist eine Gleich­mä­ßig­keits­ral­lye für Old­ti­mer und Young­timer bis Bau­jahr 2002 und geht über 2 Etap­pen (Vor­mit­tag + Nach­mit­tag) mit ca. 10 Wer­tungs­prü­fun­gen, ca. 60 bis 80 Licht­schran­ken und Stempelkontrollen.

Die Strecke ist rund 180 Kilo­me­ter lang mit cir­ca 10 Soll­zeit­prü­fun­gen und ca. 60 bis 80 Licht­schran­ken. Die Soll­zei­ten wer­den vor­ab im Inter­net ver­öf­fent­licht. Die ca. 180 km lan­ge Strecke führt durch die schö­ne Frän­ki­sche Schweiz in Ober­fran­ken. Hier steht das Fah­ren und Genie­ßen der schö­nen Berg­auf- und Berg­ab­strecken im Vordergrund.

Gefah­ren wird nach einem sehr gut aus­ge­ar­bei­te­ten Road­book mit Chi­ne­sen­zei­chen, die für jeden gut ver­ständ­lich dar­ge­stellt wer­den und beschrie­ben sind, so das auch Anfän­ger Spaß dar­an haben. Es wird kei­ne Ori­en­tie­rungs­auf­ga­ben und kei­ne ver­steck­ten Bau­ma­f­fen / Stum­me Wäch­ter geben. Es wer­den nur Licht­schran­ken gefah­ren, kei­ne Schläu­che, kein Schnitt, kei­ne Gehei­me WP.

Damit Ihnen auch die Frän­ki­sche Schweiz etwas näher gebracht wird, fah­ren wir eini­ge Sta­tio­nen (Sehens­wer­tes oder Fir­men) an – hier gibt es dann ein klei­nes Givea­way und eine Durch­fahrt-/Stem­pel­kon­trol­le oder eine Gleich­mä­ßig­keits­prü­fung mit Lichtschranken.

Bei der Ral­lye kommt es nicht auf das erzie­len von Höchst­ge­schwin­dig­kei­ten an, Sicher­heit, Mensch und Natur ste­hen immer an ober­ster Stel­le – es wird eine Durch­schnitts­ge­schwin­dig­keit von ca. 50 km/​h gefah­ren, 95% Asphalt / 5% Schot­ter (gut befahrbar).

Alle Fahr­zeu­ge star­ten in der glei­chen Klas­se. Zusätz­li­che Wer­tung für Por­sche CUP, Ral­lye­le­gen­den CUP, Damen­wer­tung, Sand­uhr Fah­rer, Mannschaftswertung.

Die pro­fes­sio­nel­le Zeit­nah­me erfolgt aus­schließ­lich mit Licht­schran­ken­mes­sun­gen durch die Fir­ma HP – SPORT Phil­ipp Pongratz aus Bad Kötzting – (auch Metz-Ral­lye-Clas­sic, Bay­er­wald-Ral­lye, Donau-Clas­sic und vie­le ande­re) mit extra Por­sche CUP, mit extra „Ral­lye­le­gen­den“ CUP.

Wei­te­re Infos gibt es unter: https://​www​.old​ti​mer​-clas​sic​-ral​lye​.de/