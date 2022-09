SIDO: PAUL – LIVE MIT DIR TOUR 2023

25.10.2023, 20:00 Uhr

Nürn­berg – ARE­NA NÜRN­BER­GER Versicherung

Er ist Sido. Er ist Paul. Er ist wie­der LIVE und er ist wie­der in sei­nem Ele­ment, mit neu­em Album, neu­en Tracks und in gutem altem SIDO-Stil inkl. mäch­tig Enter­tain­ment, den Dau­er­bren­nern, den bekann­ten Songs und sei­nen Hymnen.

Vom 24.10.–10.11.2023 ist SIDO aka Paul wie­der unter­wegs und spielt im Rah­men sei­ner Tour durch Euro­pa 14 Kon­zer­te in Deutsch­land, Öster­reich, Schweiz und Luxem­burg. Kurz gesagt:

SIDO: PAUL – LIVE MIT DIR 2023. SIDO ist und bleibt ein Uni­kat. Kein ande­rer deut­scher Künst­ler mei­stert den Spa­gat zwi­schen Hip-Hop und Main­stream so gut wie der Mas­ken­mann. Das zeigt sich auch an sei­nem Publi­kum. Nach über 20 Jah­ren an der Spit­ze schafft es SIDO wie kaum ein zwei­ter Rap­per in Deutsch­land, die Genera­tio­nen sei­ner Fans zu ver­ei­nen – mitt­ler­wei­le sind die Rapf­ans der ersten Stun­de nicht sel­ten zusam­men mit ihren Kin­dern im Publikum.

Wer den Aus­nah­me­künst­ler SIDO schon mal in sei­nem Live-Ele­ment erlebt hat, weiß dass ihn eine ener­gie­ge­la­de­ne und ein­zig­ar­ti­ge Show erwar­tet. Jetzt kann man sich schon mal freu­en, sich in Start­po­si­ti­on bege­ben und Tickets für die neue Tour sichern: Tickets sind an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len sowie im Inter­net unter www​.even​tim​.de erhältlich.