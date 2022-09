Am 7. Okto­ber 2022 um 19 Uhr liest Birigt Gru­ber in der Stadt­bü­che­rei Wun­sie­del aus ihrem neu­en Roman „No risk, no fun“, der sech­ste Teil der erfolg­rei­chen Bücher­rei­he „Kati Blum ermit­telt“. Autorin Bir­git Gru­ber kommt aus Bay­reuth und lässt dort auch ihre Roman­fi­gur Kati Blum ermitteln.

Buch­be­schrei­bung:

Das Leben ist ein Spiel – mal gewinnt man, mal endet es töd­lich. Eine Freun­din von Schwie­ger­mut­ter Anke Blum, der „Queen von Bay­reuth“, wird ver­misst, und Kati soll sie aus­fin­dig machen. No risk, no fun!, denkt Kati und stürzt sich in die Ermitt­lun­gen. Dank ihrer aus­ge­präg­ten Spür­na­se dau­ert es auch nicht lan­ge, bis sie über die Lei­che stol­pert. Doch schon bald steckt sie mit­ten in den gefähr­li­chen Krei­sen von Bank­be­ra­tern, Poker­spie­lern und Klein­kri­mi­nel­len. Haupt­kom­mis­sar Lars ist davon wenig begei­stert. Als die Gang­ster Kati schließ­lich immer näher­kom­men und sogar Schwie­ger­mut­ter Anke beherzt ein­greift, muss er han­deln. Und wie­der ein­mal endet alles im Chaos.