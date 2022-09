Sind Sie in den Jah­ren 1959 bis 1964 gebo­ren und haben Sie noch einen Papier­füh­rer­schein (grau oder rosa­far­ben)? Dann müs­sen Sie Ihren Füh­rer­schein bis 19. Janu­ar 2023 umge­tauscht haben.

Gehen Sie bit­te schritt­wei­se wie folgt vor:

Soll­te der Füh­rer­schein nicht vom Land­rats­amt Kro­nach aus­ge­stellt sein, rufen Sie bit­te zunächst bei der Füh­rer­schein­stel­le des Land­rats­am­tes oder der Stadt an, die den Füh­rer­schein damals aus­ge­stellt hat, und bit­ten um Zusen­dung einer sog. Kar­tei­kar­ten­ab­schrift mög­lichst an Ihre Adres­se, andern­falls an das Land­rats­amt Kronach.

Anschlie­ßend ver­ein­ba­ren Sie umge­hend einen per­sön­li­chen Ter­min bei der Füh­rer­schein­stel­le im Land­rats­amt Kro­nach (Tel.: 09261/678–304), damit Ihnen der Füh­rer­schein recht­zei­tig vor Frist­ab­lauf zuge­hen kann.

Zu dem Ter­min im Land­rats­amt brin­gen Sie bit­te den bis­he­ri­gen Füh­rer­schein, ein bio­me­tri­sches Licht­bild und Ihren Per­so­nal­aus­weis sowie ggf. die Kar­tei­kar­ten­ab­schrift mit. Nach dem Ter­min bestellt die Füh­rer­schein­stel­le den neu­en Füh­rer­schein bei der Bun­des­drucke­rei. Die Pro­duk­ti­on nimmt eini­ge Zeit in Anspruch. Nut­zen Sie die beque­me Mög­lich­keit des Direkt­ver­san­des, dann wird Ihnen die neue Füh­rer­schein­kar­te direkt von der Bun­des­drucke­rei nach Hau­se zuge­sandt und Sie brau­chen kei­nen wei­te­ren Ter­min bei der Füh­rer­schein­stel­le vereinbaren.

Der neue Füh­rer­schein kostet 25,30 Euro. Für den Direkt­ver­sand fal­len zusätz­lich die ent­spre­chen­den Ver­sand­ge­büh­ren für das Ein­wur­fein­schrei­ben in Höhe von 5,10 Euro an. Falls Sie wei­ter­ge­hen­de Fra­gen haben, kön­nen Sie sich über die Home­page des Land­krei­ses unter www​.land​kreis​-kro​nach​.de (im Such­feld bit­te „Pflicht­um­tausch“ ein­ge­ben) oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 09261/678–304 informieren.