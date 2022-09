Mit­ter­nachts­sau­na „Broad­way“ – Am 01. Okto­ber 2022 fin­det unse­re belieb­te Ver­an­stal­tung „Mit­ter­nachts­sau­na“ statt.

Ab 21.00 Uhr kön­nen sich Sau­na-Fans auf ver­schie­de­ne Sau­na­gän­ge zum The­ma „Broad­way“ freu­en und aus­ge­fal­le­ne Auf­güs­se, wie „das Dschun­gel­buch“ oder „we will rock you“, genie­ßen. Außer­dem wer­den ver­schie­de­ne Spe­cials in Form von Cock­tails und Häpp­chen ange­bo­ten. Die HofSau­na wird an die­sem Tag bis 1.00 Uhr nachts geöff­net sein. Es gel­ten die regu­lä­ren Eintrittspreise.