Bei küh­ler Wit­te­rung setz­te der Spiel­manns­zug Jahn zum 70. Jubi­lä­um im Kul­tur­quar­tier Königs­bad ein Glanzlicht.

Auch 70 Jah­re nach sei­ner Grün­dung kann der Musik- und Spiel­manns­zug Jahn Forch­heim mit Zuver­sicht und „neu auf­ge­stellt“ in die Zukunft blicken. Trotz der Ein­schrän­kun­gen durch die Coro­na-Pan­de­mie stan­den die Akti­ven treu zum Ver­ein, konn­te die erfolg­rei­che Nach­wuchs­ar­beit fort­ge­setzt wer­den und es blieb die Treue der Forch­hei­mer zu einem wich­ti­gen musi­ka­li­schen Aus­hän­ge­schild der Stadt erhal­ten. Das war beim Marsch­kon­zert aus Anlass des 70. Jubi­lä­ums im Kul­tur­quar­tier des Königs­ba­des zu spü­ren und zu erleben.

Eine Woche vor­her geplant fiel die Ver­an­stal­tung dem Regen zum Opfer, und auch am Sams­tag­abend ver­hin­der­te küh­le Wit­te­rung einen stär­ke­ren Besuch, auf den sich vie­le Hel­fer mit Stär­kun­gen und Geträn­ken vor­be­rei­tet hat­ten. Vor­sit­zen­der Domi­nik Traut­ner freu­te sich, Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Annet­te Prech­tel und Land­rat Her­mann Ulm begrü­ßen zu kön­nen. Der Land­rat aner­kann­te damit den Kul­tur­för­der­preis­trä­ger des Land­krei­ses von 1992.

Freun­de in Euro­pa und Bot­schaf­ter in Gherla

Eini­ge Jubi­lä­ums­jah­re, so blick­te Traut­ner zurück, konn­ten mit viel beach­te­ten und gro­ßem Enga­ge­ment gestal­te­ten Folk­lo­re-Festi­vals mit Freun­den aus Schwe­den, Finn­land, Polen, Schott­land, Est­land und Sar­di­ni­en als Gra­tu­lan­ten gefei­ert wer­den. Mit Stolz habe die Musi­ker­ge­mein­schaft erfüllt, dass sie auf Ein­la­dung der Stadt 2018 in der Part­ner­stadt Gherla/​Rumänien als ihr Bot­schaf­ter auf­tre­ten durf­te. Man sei Wil­lens, das Erbe der Grün­der und vie­ler Akti­ver ehren und wei­ter­füh­ren und „bewusst in der Öffent­lich­keit prä­sen­tie­ren zu dür­fen“. Künf­tig als eige­ner, aus der Sport­fa­mi­lie der SpVgg. Jahn aus­ge­glie­der­ter und einem För­der­ver­ein unter­stütz­ter Ver­ein, der 2020 mit der Umfir­mie­rung in „Musik- und Spiel­manns­zug Jahn Forch­heim“ sein musi­ka­li­sches Spek­trum mit Blas­mu­sik gewei­tet hat.

Der Spre­cher erin­ner­te an die Grün­dung 1952 durch Gre­gor Gebald, der als Mit­glied der Sport­ver­ei­ni­gung Jahn beim Lan­des­turn­fest in Augs­burg durch Auf­füh­run­gen des Spiel­manns­zugs Alzen­au inspi­riert wur­de. Dank geret­te­ter Instru­men­te aus Kriegs­zei­ten konn­te recht bald mit der Pro­ben­ar­beit begon­nen wer­den. Die Wei­ter­ent­wick­lung des Spiel­manns­zu­ges erfolg­te durch Ernst Hollfel­der, der erste gro­ße öffent­li­che Auf­tritt war anläss­lich des Anna­fests 1953.

Anna­fest­fee­ling und Uraufführung

Beim Marsch­kon­zert unter Lei­tung von Diri­gent Josef Made­rer setz­ten die rund 35 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker (ins­ge­samt gibt es zur Zeit 50 Akti­ve) eini­ge Glanz­lich­ter aus Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart, und das Publi­kum fühl­te sich vor allem in die Anna­fest-Auf­mär­sche ver­setzt, die man ger­ne vor dem Rat­haus und am Stra­ßen­rand ver­folg­te. Den Auf­takt mach­te das 1952 zuerst ein­stu­dier­te Stück, der „Fehr­bel­li­ner Rei­ter­marsch“, und dazu umrun­de­te die Mann­schaft in Weiß unter der Lei­tung von Ralf Schu­berth den Kon­zert­park. Auch der Lari­dah-Marsch und der aus vie­len Hei­mat­fil­men bekann­te „K. und K.-Deutschmeister“ erin­ner­ten an die Ursprün­ge. Fast zwei Stun­den lang gaben vor allem die vier Fan­fa­ren­blä­ser ihr Bestes.

Für den Spiel­manns­zug heu­te tat sich der jun­ge Felix Jur­gow­ski mit einer Eigen­kom­po­si­ti­on „Jubi­lä­ums­spit­zen“ her­vor, die an die­sem Abend ihre Urauf­füh­rung erleb­te. Der star­ker Bei­fall und das Lob des Vor­stan­des gaben ihm sicher Mut, auf die­sem Weg weiterzumachen.