1.Damenmannschaft: Zur fal­schen Zeit am fal­schen Ort

Mit einer deut­li­chen 1:7 Nie­der­la­ge muss­ten die SKC Mädels die Heim­rei­se vom letzt­jäh­ri­gen Tabel­len­drit­ten antre­ten. Mit 3710 Zäh­lern der Heim­mann­schaft schramm­ten die­se nur ganz knapp an ihrem eige­nen Bahn­re­kord vorbei.

Im Start hat­te Cori­na Bese ihrer Geg­ne­rin wenig ent­ge­gen­zu­set­zen. Mit 524 zu 624 Zäh­lern ging der Punkt ver­dient an die Heim­mann­schaft. Andrea Ber­ger hin­ge­gen lie­fer­te sich bis auf die letz­ten Wür­fe ein enges Duell. Lei­der ging ihr am Ende etwas die Luft aus und mit 571 zu 575 Holz und 2:2 Sät­zen blieb auch die­ser Punkt in Liedolsheim.

Im Mit­tel­paar zeig­ten dann die Haus­he­rin­nen, dass sie ihre Bah­nen jeder­zeit im Griff hat­ten. Die guten 563 Holz von Romy Jop­pert zu 661 Zäh­lern der Heim­ak­teu­rin und die 535 Kegel vom Duo Anna Rittha­ler / Jas­min Hahn gegen 649 Holz gin­gen da fast schon unter.

Der Schluss um Manue­la Haß­fur­ther und Mela­nie Schwarz­mann konn­te dann locker auf­spie­len. Dabei sicher­te Manu mit ihren 606 Zäh­lern den Mann­schafts­best­wert und den Ehren­punkt für die Gäste. Mel­li muss­te sich auf der letz­ten Bahn doch noch ihrer Gegne­ein beu­gen und den Punkt bei 588 zu 609 Zäh­lern ihrer Geg­ne­rin überlassen.

„Die Punk­te blei­ben ver­dient in Lie­dols­heim. Unser Ergeb­nis ist auch okay, wol­len wir aber punk­ten, müs­sen wir noch eine Schip­pe drauf packen.“ so Manue­la Haß­fur­ther nach der Partie.

2.Damenmannschaft: Tol­le geschlos­se­ne Mannschaftsleistung!

Am Sams­tag­abend, 24.09. brach die 2. Damen­mann­schaft des SKC‚67 Eggols­heim bis in die Fin­ger­spit­zen moti­viert zu ihrem ersten Spiel in der Sai­son 2022/23 in der Bezirks­ober­li­ga nach Brei­ten­güß­bach auf. Muss­te man doch am Wochen­en­de vor­her pau­sie­ren, da Gestungs­hau­sen sei­ne Damen­mann­schaft kurz­fri­stig zurück­ge­zo­gen hatte.

Im Start­paar wur­den Manue­la Haß­fur­ther und Seli­na Par­ze­fal auf­ge­stellt. Mit 528:523 Holz hol­te Manue­la knapp den Mann­schafts­punkt. Seli­na set­ze sich ganz deut­lich durch. Mit her­vor­ra­gen­den 542 Holz gegen 507 Holz konn­te sie an die­sem Abend sport­lich glän­zen. Damit war der Auf­takt mehr als gelun­gen. Im Mit­tel­feld schick­te man Simo­ne Schramm und Kath­rin Lie­berth ins Ren­nen. Mit 509:523 Holz von Simo­ne und 496:592 Holz von Kath­rin blie­ben die Punk­te bei den Brei­ten­güß­ba­che­rin­nen. Jetzt wur­de es span­nend. Wie wür­de sich das Eggols­hei­mer Schluss­duo, Hel­ga Frie­de und Sil­via Bess­ler, bei­de erfah­re­ne Spie­le­rin­nen, aus der Affä­re zie­hen? Gelingt es ihnen die ent­schei­den­den Akzen­te zu set­zen und die not­wen­di­gen Mann­schafts­punk­te zu holen?

Bei­de hiel­ten lan­ge Zeit gut mit und ver­lo­ren nie den Anschluss, aber die 545:559 Holz von Hel­ga, damit war sie Mann­schafts­be­ste, und die 529:547 Holz von Sil­via reich­ten schließ­lich doch nicht. Beim End­stand von 3251:3149 Holz und 6:2 Punk­ten ging der Sieg ein­deu­tig an die Gastgeberinnen.

„Mit unse­rer tol­len geschlos­se­nen Mann­schafts­lei­stung, zumal aus­wärts, kön­nen wir sehr zufrie­den sein“, kom­men­tier­te Hel­ga Frie­de, „an unse­rer Feh­ler­zahl, die mit 66 zu 34 dop­pelt so hoch wie die der Brei­ten­güß­ba­che­rin­nen war, müs­sen wir aller­dings noch arbei­ten! Da ist eine Run­de Extra-Trai­ning angesagt!“

1.Herrenmannschaft: Erkämpf­ter Aus­wärts­sieg der 1. Männer

Mit ver­än­der­ter Start­auf­stel­lung rei­sten die Män­ner vom Egger­bach zum Auf­stei­ger 1. SKK Gut Holz Zeil 2. Am Ende einer span­nen­den Begeg­nung setz­te man sich mit 6:2 und 3319:3273 durch.

Im Start­paar agier­te erneut Robin Straß­ber­ger, der sich mit dem Tages­best­wert von 594:544 behaup­ten konn­te und somit den ersten MP erziel­te. Enri­co Lache, der für Mar­co Edel­mann ins Team rutsch­te, kam wie sein Geg­ner nicht zurecht. Nach zwei ver­lo­re­nen Sät­zen zeig­te er Moral und hol­te sich den Satz­aus­gleich. Mit 494:497 ging die­ser MP aber hauch­dünn an die Zweitliga-Reserve.

Mit einem 1:1 und einem Plus von 47 Holz gin­gen nun Mar­kus Haus­ner und Kai Post­ler auf die Anla­ge. Es zeig­te sich ein ähn­li­ches Bild wie im Start. Haus­ner konn­te sich vor allem durch die beste Bahn des Tages (166) deut­lich abset­zen und gewann sein Duell mit 578:542, bei Post­ler war es ein Auf und Ab. Bei Satz­gleich­heit unter­lag er mit 525:536.Dem Schluss­paar bestehend aus Frank Stein­hoff, der den erkrank­ten Chri­sto­pher Schlund ersetz­te, und Andre­as Graf konn­te ein Kegel­vor­sprung von 72 Holz mit­ge­ge­ben wer­den. Bei­de SKCler ver­lo­ren ihren ersten Durch­gang aber so deut­lich, dass die­ser fast ega­li­siert wur­de. Nicht nur ein Remis war in Gefahr, die Heim­mann­schaft wit­ter­te nun auch die Chan­ce das Spiel kom­plett zu dre­hen. Aber die Rot-Schwar­zen steck­ten nicht auf, hol­ten sich Satz für Satz und sorg­ten somit für Span­nung bis zur letz­ten Kugel. Bei­de Akteu­re sieg­ten am Ende Dank einem Satz­ver­hält­nis von 3:1, obwohl bei­de weni­ger Kegel ein­brach­ten (Graf 574:577, Stein­hoff 554:577).

„Ein wah­rer Kri­mi, der am Ende glück­lich zu unse­ren Gun­sten aus­ging“, so der SKC- Ersatz­mann Chri­sti­an Will, wel­cher erst für die Zwei­te (Bericht folgt) spiel­te und anschlie­ßend nach Zeil fuhr. Mit 4:0- unk­ten hat man aktu­ell als ein­zi­ges Lan­des­li­ga­team eine wei­ße Weste in einer über­aus span­nen­den und aus­ge­gli­chen Lan­des­li­ga Nord.

2., 3. und 4. Män­ner­mann­schaf­ten mei­stern das Wochen­en­de nach unse­rem Mot­to #oneSKC

Es war ein bun­ter Mix, der bei die­sen Spie­len auf den Bah­nen ging. „Vie­len DANK an alle Mann­schafts­füh­rer und jeden ein­zel­nen Akteur für euren Ein­satz. Es war nicht leicht, die vie­len Kran­ken und Ver­letz­ten zu kom­pen­sie­ren, aber gemein­sam haben wir es geschafft“, so 1. Sport­wart Micha­el Parzefall.

SKC´67 Eggols­heim 2 – RSC Con­cordia Ober­haid 1:7

Gegen den Mit-Auf­stei­ger in die BOL spiel­te ein Mix aus allen vier Män­ner­teams. Anfangs konn­te sich Chri­sti­an Will mit 552:544 durch­set­zen, was schluss­end­lich aber nur den Ehren­punkt bedeu­ten soll­te. Adam Reinfel­der muss­te nach 102 Wür­fen ver­let­zungs­be­dingt an Klaus Wolfsch­mitt über­ge­ben. Zusam­men erziel­ten die bei­den 526:576.

Im wei­te­ren Spiel­ver­lauf unter­la­gen Peter Hasch­ke (524:545), Mar­co Edel­mann trotz zwei­er star­ker Schluss­bah­nen (564:596), Wolf­gang Bren­del (526:545) und Wil­helm Schumm (481:588). Mit 3384:3173 gewann der RSC deut­lich und erspiel­te sich ein tol­les Mannschaftsergebnis.

1. FC Ober­haid 2 – SKC´67 Eggols­heim 3 6:0

Auf den Bah­nen des RSC Ober­haid gab es für unse­re Drit­te gegen die Zwei­te des 1. FCO nichts zu holen (1958:2105). Um die­ses Team voll­stän­dig antre­ten zu las­sen muss­ten hier SKCler star­ten, die bereits bei ande­ren Teams im Ein­satz waren. Ste­fan Schmidt (482:514), Wolf­gang Jung (501:513), das Duo Ste­fan Schumm/​Adam Reinfel­der (470:525) und Jörg Pfen­nings­berg (505:553) hat­ten gegen einen star­ken Geg­ner lei­der kei­ne Chance.

SKC´67 Eggols­heim 4 – MTV Bam­berg G2 5:1

Unse­re Vier­te konn­te bereits am Frei­tag­abend bei ihrem ersten Sai­son­spiel noch Punk­te fürs SKC- Lager sam­meln (1994:1858). Klaus Wolfsch­mitt (524:434) und Ste­fan Schumm (480:473) fei­er­ten hier­bei tol­le Come­backs. Kom­plet­tiert wur­de das Team von Hans Bähr (493:511) und dem Duo Wolf­gang Jung/​Stefan Schmidt (497:440).

Bei­de Jugend­mann­schaf­ten am Wochen­en­de erfolgreich

Max Ber­ger mit 477 Holz

Das erste Heim­spiel der U14 fand am Sams­tag gegen die Adler aus Eichen­hüll statt. Dabei ging Max Ber­ger vom SKC Nach­wuchs im Schluss­paar auf die Bah­nen. Es ging noch dar­um den 2:0 und über 40 Holz­vor­be­rei­te­ten Vor­sprung aus dem Start zu ver­tei­di­gen. In die Vol­len hat­te er doch etwas Luft nach oben, jedoch gelang ihm über­ra­gen­des Abräu­men (174! nur 6 Feh­ler). Damit hol­te er sich 3 Sät­ze und den Mann­schafts­punkt, der zum 5:1 Sieg bei­trug. Auf sei­ne 477 Holz mit der klei­nen Kugel kann Ber­ger sehr stolz sein.

Auf­hol­jagd der U18 in Lahm

Nach­dem die U14 letz­te Woche in Lahm ran muss­te, war am Sonn­tag dies­mal die U18 Spiel­ge­mein­schaft an glei­cher Stel­le dran. Im Start wur­de Patri­cia Först auf­ge­bo­ten, die die mit neu­en Kegeln aus­ge­stat­te­te Anla­ge aus­te­sten woll­te. Mit 4 kon­stan­ten Läu­fen muss­te sie wegen nur 6 Holz weni­ger bei 2:2 SP den MP abge­ben. Ihr Part­ner hat­te par­al­lel eben­falls das Nach­se­hen, wodurch die Schluss­paa­rung mit Marie Will deut­lich zurück lag (-52 Holz und 0:2 MP). Die Moral in der erst kürz­lich zusam­men gestell­ten Trup­pe stimmt aber und es wur­de nie­mals auf­ge­ge­ben. Marie hat­te ihre Geg­ne­rin jeder­zeit im Griff und leg­te mit star­ken Vol­len (360 Kegel) und nur 6 Feh­lern im Räu­men den Grund­stein zum Erfolg. Als ihr Mit­spie­ler im 3. und im letz­ten Durch­gang eben­falls die Zügel anzog hol­ten bei­de Holz um Holz. Letzt­end­lich wur­de der Sieg doch noch über­ra­schend unter dem Jubel der Betreu­er und Fans eingefahren.