Über 2.000 Kin­der pro­fi­tier­ten von einem viel­fäl­ti­gen Angebot

Sechs Wochen Feri­en sind vor­bei und somit auch das Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm 2022 der Stadt Bam­berg. Auch in die­sem Jahr bot das Feri­en­pro­gramm wie­der eine Viel­zahl an unter­schied­li­chen Akti­vi­tä­ten in den Berei­chen Spiel, Sport, Krea­ti­vi­tät und Erlebnisabenteuer.

Egal ob Segel­flie­gen, Boul­dern oder ein Besuch in der Honig­fa­brik – mit ins­ge­samt 175 Kur­sen und knapp 2700 Plät­zen war wie­der für jeden Geschmack etwas beim Feri­en­pro­gramm dabei. Die Tat­sa­che, dass bereits nach weni­gen Stun­den 30 Pro­zent der Plät­ze gebucht wur­den und bereits 13 Kur­se aus­ge­bucht waren, zeigt, dass das Bam­ber­ger Feri­en­pro­gramm gro­ßen Zuspruch hat. „Nicht nur die Out­door-Ange­bo­te wur­den in die­sem Som­mer sehr gut ange­nom­men, son­dern auch die Tech­nik Kur­se wie etwa das Bau­en einer Ste­reo-Ver­stär­ker­bo­xen für das Smart­pho­ne waren nach kur­zer Zeit aus­ge­bucht“, resü­miert zufrie­den­stel­lend Jugend­pfle­ger Seba­sti­an Weh­ner. Ins­ge­samt ver­zeich­net die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit über 2.000 Buchun­gen, was einer Aus­la­stung von 75 Pro­zent ent­spricht. Am Ende waren knapp 100 Kur­se aus­ge­bucht oder es stan­den nur noch weni­ge Plät­ze zur Verfügung.

Mit jeder Men­ge Spaß und Freu­de beim Feri­en­pro­gramm dabei waren auch Kin­der und Jugend­li­che mit Behin­de­rung. „Dank einer Koope­ra­ti­on mit der Lebens­hil­fe Bam­berg e.V. konn­ten wir bei den mei­sten Ange­bo­ten inklu­si­ve Rah­men­be­din­gun­gen schaf­fen. Damit haben wir neue Maß­stä­be für mehr Inklu­si­on und qua­li­ta­ti­ve Teil­ha­be gesetzt und konn­ten allen Kin­dern und Jugend­li­chen Bam­bergs einen tol­len Som­mer besche­ren“, betont der zwei­te Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glüsenkamp.

Dass auch in die­sem Som­mer wie­der ein bun­tes und span­nen­des Pro­gramm für die Kin­der und Jugend­li­chen in Bam­berg gestal­tet wer­den konn­te, ist nur dem Enga­ge­ment der zahl­rei­chen gemein­nüt­zi­gen, pri­va­ten und gewerb­li­chen Anbie­ter zu ver­dan­ken. Das Feri­en­pro­gramm-Team hofft, dass dies auch im kom­men­den Jahr so bleibt und blickt bereits gespannt auf die neue Auf­la­ge des im kom­men­den Jahr. Auch dann soll wie­der in den Pfingst- und in den Som­mer­fe­ri­en ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm ange­bo­ten wer­den. Es wird auch wie­der ver­sucht neue Ange­bo­te, die es bis­her nicht gab, aufzunehmen.