Wei­sen­dorf. Am Sonn­tag, den 2. Okto­ber 2022, fin­det in Wei­sen­dorf der Markt­tag statt. An die­sem Tag sind im Zeit­raum von 6 bis 20 Uhr die „Haupt­stra­ße“ (St 2259) ab der Ein­mün­dung „Höchstadter Straße“/“Auracher Berg­stra­ße“ (St 2263) und die „Kir­chen­stra­ße“ bis zur Ein­mün­dung „Obe­re Gas­se“ für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Der Anlie­ger­ver­kehr ist bis zur Voll­sper­rung zuge­las­sen. Inner­halb der Voll­sper­rung ist lei­der kein (Anlieger-)Verkehr zuge­las­sen. Eine Umlei­tung ist ein­ge­rich­tet. Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt bit­tet alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um Ent­schul­di­gung für die ent­ste­hen­den Unannehmlichkeiten.