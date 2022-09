Stein­wie­sen – Im Tat­zeit­raum vom Sams­tag, 24.09.2022 auf Sonn­tag, 25.09.2022 drang ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in die Stal­lung eines Anwe­sens im Orts­teil Nurn ein. Die besag­te Stal­lung grenzt unmit­tel­bar an ein Wohn­an­we­sen an. Durch den Täter wur­de mit bra­chia­ler Gewalt die Stall­tür auf­ge­he­belt. Im Inne­ren des Objek­tes wur­de durch den Dieb meh­re­re Werk­zeu­ge, Maschi­nen und Elek­tro­ge­rä­te ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf etwa 1500 Euro. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.