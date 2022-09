LICH­TEN­FELS (28.09.2022). Der Land­kreis Lich­ten­fels weist dar­auf hin, dass Schü­le­rin­nen und Schü­ler an Gym­na­si­en, Berufs­fach­schu­len und Wirt­schafts­schu­len ab Jahr­gangs­stu­fe 11 unter bestimm­ten Vor­aus­set­zun­gen einen Anspruch auf Erstat­tung der ihnen im Schul­jahr 2021/2022 ent­stan­de­nen Fahrt­ko­sten zur Schu­le haben. Glei­ches gilt auch für Schü­le­rin­nen und Schü­ler an Fach­ober­schu­len und Berufs­ober­schu­len sowie bei Teil­zeit­un­ter­richt an Berufsschulen.

Die Erstat­tungs­lei­stun­gen wer­den – wenn die übri­gen Vor­aus­set­zun­gen vor­lie­gen – vom Land­rats­amt Lich­ten­fels nur gewährt, soweit die nach­ge­wie­se­nen Fahrt­ko­sten den Eigen­an­teil (Fami­li­en­be­la­stungs­pau­scha­le) von 465 Euro im Schul­jahr 2021/2022 über­stei­gen. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler soll­ten beach­ten, dass nur der jeweils gün­stig­ste Tarif erstat­tet wird. Hier­zu kön­nen ins­be­son­de­re auch die Nut­zung von Schü­ler­tickets, 9‑Eu­ro-Tickets und 365-Euro-Tickets zäh­len, sofern sich damit bezo­gen auf das gesam­te Schul­jahr ein preis­lich gün­sti­ge­res Ergeb­nis erzie­len lässt. Infor­ma­tio­nen zu Fahr­plä­nen und Prei­sen gibt es unter www​.bahn​.de. Auf den VGN-Lini­en ist in der Regel das 365-Euro-Ticket das gün­stig­ste Ticket, sodass folg­lich der Fami­li­en­be­la­stungs­be­trag in Höhe von 465 Euro nicht über­schrit­ten wird. In die­sen Fäl­len kön­nen somit grund­sätz­lich kei­ne Fahrt­ko­sten erstat­tet wer­den. Bei Fami­li­en, die im Schul­jahr 2021/2022 Anspruch auf Kin­der­geld für drei oder mehr Kin­der oder auf diver­se Sozi­al­lei­stun­gen (Hil­fe zum Lebens­un­ter­halt, Arbeits­lo­sen­geld II oder Sozi­al­geld) hat­ten, ent­fällt der Eigen­an­teil, das heißt die ver­aus­lag­ten Fahrt­ko­sten wer­den in vol­ler Höhe erstat­tet. Ein Nach­weis (Kon­to­aus­zug oder Bescheid) für den Monat August 2021 ist dem Antrag beizufügen.

In jedem Fall muss der Antrag auf Fahrt­ko­sten­er­stat­tung für das Schul­jahr 2021/2022 bis spä­te­stens 31. Okto­ber 2022 gestellt wer­den (gesetz­li­che Aus­schluss­frist!). Die Anträ­ge kön­nen per Post ein­ge­sen­det wer­den an das Land­rats­amt Lich­ten­fels, Post­fach 13 40, 96203 Lich­ten­fels. Den erfor­der­li­chen Vor­druck sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie im Inter­net unter www​.lkr​-lif​.de/​5​457. Ansprech­part­ner im Land­rats­amt ist Simon Welsch, Bereich Schü­ler­be­för­de­rung, Tele­fon­num­mer 09571/18–1561, E‑Mail: simon.​welsch@​landkreis-​lichtenfels.​de.