Der Ver­ein „Mark­gra­fen­kir­chen e.V.“ lädt am 1. Okto­ber 2022 zu einer Rad­tour von Kro­nach in den Fran­ken­wald ein -…

Mark­gra­fen­kir­chen per Rad ent­decken – von Kro­nach in den Fran­ken­wald Zu einer in 2022 letz­ten Erkun­dung eini­ger Mark­gra­fen­kir­chen per Rad…