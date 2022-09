Ab Mitt­woch, 28. Sep­tem­ber, bis Frei­tag, 30. Sep­tem­ber 2022, wird die Stra­ße „Am Otter­berg“ wegen Bau­ar­bei­ten kom­plett gesperrt. Es erge­ben sich fol­gen­de Ände­run­gen für den Linienverkehr:

Die Linie 8 fährt in bei­den Rich­tun­gen über die Erl­ho­fer Stra­ße. Hier­bei wer­den die Hal­te­stel­len Schol­len­teich sowie H.-Jahreis-Straße in bei­den Rich­tun­gen nicht bedient. Auch der Schul­bus E13 fährt die­se Hal­te­stel­le nicht an.

Die Spät­ver­kehrs­li­nie 14 bedient die Hal­te­stel­le Schol­len­teich Rich­tung Moschen­dorf regu­lär. Auf dem Rück­weg Rich­tung Son­nen­platz wird ledig­lich die Hal­te­stel­le H.-Jahreis-Straße nicht bedient.

Um Beach­tung wird gebe­ten. Vie­len Dank.