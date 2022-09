Eine 24jährige Frau aus Höchstadt stell­te am Diens­tag um 16.30 Uhr ihr auf­fäl­lig rose­gold­far­be­nes Hol­land­rad in einem Fahr­rad­stän­der im Aisch­park­cen­ter am Kie­fern­dor­fer Weg ab. Als sie gegen 18.30 Uhr damit wie­der wei­ter­fah­ren woll­te, stell­te sie den Dieb­stahl ihres Fahr­ra­des fest und erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei in Höchstadt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.