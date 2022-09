Herz­li­che Ein­la­dung zum gro­ßen Fest­zug anläss­lich des 214. Kirch­weih­fe­stes von St. Seba­sti­an und zur Fei­er auf dem Fest­platz an der Fran­ken­wald­stra­ße und in den Ver­ei­nen vom 30.09.–03.10.2022

Gaustadt fei­ert am ersten Wochen­en­de im Okto­ber die Kirch­weih der Seba­stia­nika­pel­le als Kirch­weih­fest, da dies die älte­ste Kir­che Gaustadts ist. Bis zum Beginn des 20. Jahr­hun­derts war die Seba­stia­nika­pel­le sogar Pfarr­kir­che, auf­grund des star­ken Bevöl­ke­rungs­wachs­tums von Gaustadt wur­de aber der Bau einer grö­ße­ren Kir­che zum Ende des 19. Jahr­hun­derts erfor­der­lich. Die Wei­he der Pfarr­kir­che St. Joseph fand dann im Mai 1906 statt. Neben die­sen bei­den katho­li­schen Kir­chen gibt es in Gaustadt die evan­ge­li­sche Kir­che St. Mat­thä­us und die Kir­che der Rumä­nisch-Ortho­do­xen Kirchengemeinde.

Auf dem neu­en Fest­platz an der Fran­ken­wald­stra­ße gibt’s einen klei­nen Ver­gnü­gungs­park und neben den belieb­ten Steaks & Brat­wür­sten vie­le Lecke­rei­en für Groß und Klein, z. B. gegrill­te Herin­ge & Makre­len, süße Crepes mit aller­lei Fül­lun­gen, gebrann­te Man­deln, Zucker­wat­te…. und eine rie­si­ge Aus­wahl an Allem, was nicht nur Kin­der­au­gen leuch­ten lässt.

Am Kirch­weih­sams­tag zieht der Jubi­lä­ums­fest­zug mit 16 Grup­pen und drei Blas­ka­pel­len durch Gaustadts Stra­ßen zum Fest­platz. Hier fin­det der Zunft­klatsch der Hand­werks­zünf­te statt, und im Anschluss der Bier­an­stich durch Braue­rei­fa­mi­lie Wör­ner. Danach erfreut uns die Blas­ka­pel­le Gaustadt mit einem Standkonzert.

Am Kirch­weih­sonn­tag hat der Aus­schank eben­falls geöff­net, neben alko­hol­frei­en Geträn­ken wird das bewähr­te Kai­ser­dom-Hell durch Bür­ger­ver­eins­vor­sit­zen­den Chri­sti­an Bes­ler & Teams aus den Gaustadter Ver­ei­nen ausgeschenkt.

Wir freu­en uns auf unse­re Gäste und hof­fen, dass uns das Wet­ter eine mög­lichst regen­freie Kirch­weih fei­ern lässt.

Hier das Kirch­weih­pro­gramm der Gaustädter:

Fr. 30.09.2022

ab 16:00 Uhr Ver­gnü­gungs­park auf dem Festplatz

ab 17:00 Uhr Fei­ern mit Grill­spe­zia­li­tä­ten & Piz­za bei den Hofern im Schüt­zen­haus ab 18:00 Uhr Fleisch­spie­ße & Piz­za im DJK-Hüttla

Sams­tag, 01.10.2022 – Kirch­weih­sams­tag vol­ler High­lights:

13:30 Uhr Auf­stel­lung des Fest­zugs in der See­wie­sen­stra­ße / Y‑Häuser

14:00 Uhr Der Jubi­lä­ums­fest­zug, gestal­tet von 16 Gaustadter Ver­ei­nen und

Orga­ni­sa­tio­nen mit Fuss­grup­pen und Wagen, von drei Blas­ka­pel­len aus (in alpha­be­ti­scher Rei­hen­fol­ge) Bisch­berg – Gaustadt – Viereth beglei­tet, zieht über die Dr.-Martinet-Straße in die Gaustadter Haupt­stra­ße, bis hin­auf zur ERBA. Dort wird gedreht und es geht zurück bis Auf­bau­stra­ße auf den Fest­platz. Etli­che Ehren­gä­ste haben ihr Kom­men bereits zugesagt.

15:00 Uhr Zunft­klatsch, „Schwe­ben­der Dach­stuhl“, von den

Hand­werks­zünf­ten der Zimmerer‑, Schieferdecker‑, und Bau­hand­wer­ker­zunft Gaustadt, der Mau­rer- und Bau­hand­wer­ker­zunft Hall­stadt sowie der Mau­rer- und Bau­hand­wer­ker­zunft Ste­gau­rach, am Festplatz

16:00 Uhr Bier­an­stich durch die Braue­rei­fa­mi­lie Wörner.

16:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr Stand­kon­zert der Blas­ka­pel­le Gaustadt

Par­al­lel: 15:30 Uhr Punk­te­spiel der Kreis­klas­se ASV Gaustadt – RSC

Con­cordia Ober­haid im Sport­zen­trum Gaustadt

Kirch­weih­sonn­tag, 02.10.2022

10:00 Uhr Fest­got­tes­dienst in St. Josef mit den Fahnenabordnungen

ab 14:30 Uhr Aus­schank & Ver­gnü­gungs­park auf dem Festplatz

Kirch­weih­mon­tag, 03.10. 2022



09:00 Uhr Hah­nen­schlag bei der DJK im Hüttla

14:00 Uhr Kirch­weih­schie­ßen und Kaf­fee & Kuchen bei der ASG Hofer

14:30 Uhr Senio­ren­nach­mit­tag im Alten Gaustadter Kino, mit Live-Musik von

Ari­zo­na-Joel und einer fröh­li­chen Ein­la­ge von Drittem

Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner

17:00 Uhr Hah­nen­schlag bei der ASG Hofer im Schützenhaus

