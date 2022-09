A Cap­pel­la Festi­val San­ges­lust Büh­ne frei! Es wird gesun­gen! Im Novem­ber 2022 ver­wan­delt sich Bay­reuth zu einer Hoch­burg des A Cap­pel­la Gesangs. Ins­ge­samt 33, teils inter­na­tio­na­le Künstler*Innen wer­den dann bei unter­schied­lich­sten Ver­an­stal­tungs­for­ma­ten ihr Kön­nen prä­sen­tie­ren. A Cap­pel­la gepaart mit Kuli­na­rik, im Frei­en vor wun­der­schö­ner Kulis­se, klas­sisch, aber in einem Gefäng­nis­saal, bei einer Beat­Box Batt­le oder ganz zünf­tig zum Mitsingen.

Das und noch mehr kön­nen Sie beim 11. A Cap­pel­la Festi­val in Bay­reuth erle­ben! Sere­na­ta Bal­ko­nia – Der Bal­kon des Mark­gräf­li­chen Opern­hau­ses – welch schö­ne­re Kulis­se könn­te es geben, um den Auf­takt unse­res Festi­vals gebüh­rend zu fei­ern! Vier For­ma­tio­nen des dies­jäh­ri­gen Restau­rant-Festi­vals geben dort am Sams­tag, 05. Novem­ber 2022, um 17.30 Uhr einen kur­zen Vor­ge­schmack auf das Restau­rant-Festi­val am glei­chen Abend. Mit dabei sind buf­fo­ni, 4 IN A BAR, LaLe­Lu und Some­Sing. Ein­tritt frei!

Kuli­na­rik und Gesang!

Beim Restau­rant-Festi­val war­tet mehr­fa­cher Genuss auf Sie. Wäh­rend Ihnen die Köst­lich­kei­ten der Abend­kar­te noch auf der Zun­ge zer­ge­hen, gibt’s von den Sän­ge­rIn­nen was auf die Ohren. Freu­en Sie sich am Sams­tag, 05. Novem­ber 2022, ab 18.30 Uhr auf eines der abso­lu­ten High­lights des Festi­vals. Im Zoll­haus, in der Sud­pfan­ne, im eila­ta­sting-cen­ter und im Her­zog­kel­ler tre­ten dann abwech­selnd die vier bereits genann­ten Bands auf. Sie sit­zen im Lokal Ihrer Wahl, genie­ßen Ihr Wunsch­me­nü und erle­ben wäh­rend­des­sen vier fan­ta­sti­sche Liveacts!

Sing Sing

Das klas­si­sche Vokal­kon­zert im wun­der­schö­nen Ordens­saal des ehe­ma­li­gen Schlos­ses St. Geor­gen, heu­te JVA Bay­reuth, fin­det am Sonn­tag, 06. Novem­ber, um 11.00 Uhr statt. Freu­en Sie sich auf ein Kon­zert in beson­de­rem Rah­men. Wer klei­ne, exklu­si­ve Ver­an­stal­tun­gen liebt, ist hier genau rich­tig. Las­sen Sie Ihren Blick über das Stuck­werk und das beein­drucken­de Decken­ge­mäl­de schwei­fen und lau­schen Sie dabei den Stim­men von buf­fo­ni. Das Vokal­quin­tett prä­sen­tiert dort sei­nen exzel­len­ten Stil­mix vom ita­lie­ni­schen Madri­gal bis hin zur leich­ten Muse. Bit­te beach­ten Sie die Sicherheitshinweise!

Mit­singkon­zert

Im Her­zog­kel­ler wird’s wie­der zünf­tig, frei nach dem Mot­to: Aufi! Auf­gs­un­ga! Da wird aus vol­ler Keh­le gegröhlt, und es kommt wirk­lich nicht dar­auf an, ob Sie nun ein guter Sän­ger oder eine gute Sän­ge­rin sind, Haupt­sa­che es macht Spaß. Des­halb soll­ten Sie auf kei­nen Fall das Mit­singkon­zert am 18. Novem­ber 2022 um 20.00 Uhr ver­pas­sen. Erle­ben Sie – wie schon – im ver­gan­ge­nen Jahr die pfun­di­gen zwo3wir aus Öster­reich. Sie haben extra ein paar neue Songs für uns ein­stu­diert. Ein­lass bereits ab 18.30 Uhr!

Beat­Box Batt­le Bayreuth

Was war das für eine Pre­miè­re im letz­ten Jahr! Grund genug für eine Wie­der­ho­lung. Ein ech­tes High­light gibt es des­halb am Sams­tag, 19. Novem­ber 2022, um 20.00 Uhr im Reichs­hof. Ins­ge­samt acht, teils inter­na­tio­na­le Welt­klas­se-Beat­bo­xer wer­den dann in einer auf­re­gen­den Sound-Batt­le gegen­ein­an­der antre­ten und dabei die Kul­tur­büh­ne zum Beben brin­gen. Möge der Beste gewinnen!

Pop­chor­work­shop

Sie möch­ten sich gesang­lich wei­ter­bil­den? Dann neh­men Sie doch am 19. Novem­ber am Work­shop „Ein Tag Pop­chor“ mit Dozent Mar­tin Sei­ler teil. Wei­te­re Infos unter www​.san​ges​lust​.com

