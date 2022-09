Kosten­lo­ser Ser­vice der Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be in die­sem Jahr zwi­schen 24. Okto­ber und 16. Novem­ber 2022

Die herbst­li­che Abhol­ak­ti­on der Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (BSB) für kom­po­stier­fä­hi­ge Gar­ten- und Grün­gut­ab­fäl­le aus den pri­va­ten Haus­hal­ten fin­det in die­sem Jahr zwi­schen Ende Okto­ber und Mit­te Novem­ber statt.

Eine eige­ne Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Wer Gar­ten­ab­fäl­le hat, muss die­se am Abfuhr­tag bis spä­te­stens 7 Uhr gut sicht­bar am Geh­steig- bzw. Stra­ßen­rand auf öffent­li­chen Grund bereit­stel­len. Die Bereit­stel­lung bis 7 Uhr ist unbe­dingt ein­zu­hal­ten, da die genaue Abhol­zeit aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den nicht vor­be­stimmt wer­den kann und jede Stra­ße wegen der Grö­ße der jewei­li­gen Abfuhr­be­zir­ke nur ein­mal ange­fah­ren wird. Eine Bereit­stel­lung meh­re­re Tage im Vor­aus ist nicht zuläs­sig (§ 10 Abfallwirtschaftssatzung).

Da sämt­li­che Abfäl­le von Hand ver­la­den und in einem Müll­press­fahr­zeug ein­ge­ge­ben wer­den, muss Rei­sig und Ast­werk auf unter einem Meter Län­ge geschnit­ten und gebün­delt wer­den. Für die Bün­de­lung dür­fen nur kom­po­stier­ba­re Mate­ria­li­en (wie z.B. Jute­schnü­re) ver­wen­det wer­den. Klei­ne­re Abfäl­le wie Laub, Gras oder ähn­li­ches sind in Papier­säcken, Kar­tons, Holz­ki­sten oder ähn­li­chem bereit­zu­stel­len. Die Abfuhr ist in jedem Fall auf haus­halts­üb­li­che Men­gen rein pflanz­li­cher Abfäl­le, wie Gra­sschnitt, Laub‑, Baum- und Hecken­schnitt, son­sti­ger Gar­ten­ab­fäl­le, wie Schnitt­re­ste von Blu­men und ande­ren Zier­pflan­zen, Gemü­se­ab­fäl­le usw. beschränkt.

Men­gen, die über das haus­halts­üb­li­che Maß hin­aus­ge­hen, sind direkt bei der Kom­post­an­la­ge Bam­berg, Rhein­str. 4b abzugeben.

Die Abfuhr in den ein­zel­nen Abfuhr­be­zir­ken erfolgt zu fol­gen­den Terminen:

Abfuhr­be­zirk 1 Mo., 24.10.2022

Abfuhr­be­zirk 2 Di., 25.10.2022

Abfuhr­be­zirk 3 Mi., 26.10.2022

Abfuhr­be­zirk 4 Mo., 31.10.2022

Abfuhr­be­zirk 5 Mi., 02.11.2022

Abfuhr­be­zirk 6 Do., 03.11.2022

Abfuhr­be­zirk 7 Mo., 07.11.2022

Abfuhr­be­zirk 8 Di., 08.11.2022

Abfuhr­be­zirk 9 Mi., 09.11.2022

Abfuhr­be­zirk 10 Mo., 14.11.2022

Abfuhr­be­zirk 11 Di., 15.11.2022

Abfuhr­be­zirk 12 Mi., 16.11.2022