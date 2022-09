Kro­nach. Am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 13.45 Uhr hielt sich ein jun­ge Dame in einem Kauf­haus am Hus­si­ten­platz auf. Sie begab sich im wei­te­ren Ver­lauf mit meh­re­ren Klei­dungs­stücken in eine Kabi­ne und gab nach der Anpro­be die Waren wie­der zurück. In einer zurück­ge­ge­be­nen Hose wur­de durch das Per­so­nal ein Siche­rungs­eti­kett auf­ge­fun­den. Den dazu­ge­hö­ri­gen Pull­over hat­te die Dame in ihrer Ein­kaufs­ta­sche ver­steckt und woll­te ohne zu bezah­len das Geschäft ver­las­sen. Der Pull­over hat­te einen Waren­wert von etwa 80 Euro.